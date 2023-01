Agentes da 9ª DP (Catete) prendem homem acusado de desacato e roubo qualificado - Divulgação

Publicado 27/01/2023 14:55 | Atualizado 27/01/2023 15:05

Rio – Agentes da 9ª DP (Catete) prenderam, na noite desta quinta-feira (26), no Catete, Zona Sul do Rio, um homem que foi filmado usando uma viatura da polícia para consumir droga. Além de desacato, ele foi indiciado por roubo.

José Robson da Silva foi flagrado em um vídeo na terça-feira (24) fazendo uso da traseira de uma viatura, estacionada em frente à 9ª DP, para enrolar um cigarro de maconha.

Antes da prisão, já nesta quinta-feira, uma mulher procurou a delegacia para denunciar um roubo em sua marcenaria, localizada no mesmo bairro. Segundo a dona da loja, um homem esteve no local por volta das 14h e pediu um copo de água. Quando a vítima se ausentou, ouviu seu marido gritando com o rapaz, que colocou um carimbo em seu bolso e fugiu.

Após receberem informações sobre o paradeiro de José, os policiais o detiveram e encontraram o carimbo com o nome e o telefone da mulher. A dona da marcenaria foi chamada à 9ª DP, onde reconheceu o suspeito e recuperou o objeto.

José foi preso e será conduzido para Audiência de Custódia junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).