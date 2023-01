Lateral do prédio ficou totalmente danificada após incêndio tomar conta do Shopping Nou, em Nova Iguaçu, nesta quarta (25) - Estefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 27/01/2023 14:41

Rio - Parte da estrutura da galeria comercial que pegou fogo no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , começou a ser demolida nesta sexta-feira (27). Após o incêndio, o lado do prédio atingido sofre com risco eminente de desabamento. A a demolição está sendo feita pelo proprietário do imóvel.

A demolição está sendo realizada na lateral da Avenida Marechal Floriano Peixoto. Já o lado do Calçadão de Nova Iguaçu não vai passar por nenhum tipo de intervenção até que seja realizada uma perícia. A vistoria técnica da Defesa Civil nas estruturas e a perícia da Polícia Civil do local só serão feitas após o prédio ser liberado pelo Corpo de Bombeiros.



A ação está sendo acompanhada e supervisionada pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil de Nova Iguaçu e pela Light, e deve durar cerca de três dias.

fotogaleria

Nesta sexta, bombeiros seguem com trabalho de rescaldo no Shopping Nou, antigo Shopping Vida. No local, atuam pelo menos sete quartéis. Além disso, há diversas ruas interditadas no Centro da cidade.- Avenida Marechal Floriano Peixoto, entre a ruas Dom Walmor e a Coronel Francisco Soares;- Rua Dr. Barros Junior, entre a Via Light e a Rua Governador Amaral Peixoto;- Rua Otávio Tarquino, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e a Via Light;- Rua Governador Amaral Peixoto, entre as ruas Quintino Bocaiuva e Barros Júnior;- Travessa Irene.As lojas próximas do local do incidente, no Calçadão, já tiveram a energia elétrica restabelecida. Representantes da Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo vão se reunir com comerciantes para analisar como eles poderão ser ajudados assim que o prédio for liberado pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.