Segundo o Corpo de Bombeiros, não há relatos de vítimasEstefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 25/01/2023 09:48 | Atualizado 25/01/2023 15:22

Rio - Um incêndio atingiu uma galeria comercial conhecida como Shopping Nou, antigo Shopping Vida, próximo a estação da SuperVia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (25). Por conta do calor, parte da estrutura cedeu e desabou. Por volta das 14h30, o fogo já havia sido controlado.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Nova Iguaçu foi acionado às 8h45 para a ocorrência na Avenida Marechal Floriano Peixoto. Mais tarde, equipes dos quartéis de Nilópolis, Belford Roxo, Grajaú, Duque de Caxias, Irajá, Campinho, Catete, Tijuca e Barra da Tijuca, além de uma equipe de drone e outras sete unidades da corporação também trabalham para conter as chamas.

A companhia Águas do Rio forneceu seis caminhões-pipas de 20 mil litros para auxiliar no combate às chama no Shopping Nou. Quatro pessoas chegaram a ser atendidas por agentes dos bombeiros após ficarem muito nervosas ou inalarem grande quantidade de fumaça, mas foram liberadas logo em seguida.

Por volta das 10h, parte da estrutura do prédio começou a ceder por conta do calor. Uma parte metálica no topo do edifício, onde o fogo teve início, desabou. Além disso, um muro próximo ao prédio também caiu. Por conta disso, a rua precisou ser interditada.

Vídeos mostram as chamas e a grande quantidade de fumaça no interior do prédio. Veja:

Crédito: Estefan Radovicz/Agência O Dia pic.twitter.com/rZubAPiuln — Jornal O Dia (@jornalodia) January 25, 2023 As ruas no entorno do Shopping Nou também foram fechadas pelos bombeiros, assim como todas as lojas localizadas nas proximidades. O fogo atingiu, inclusive, os fios rede elétrica, afetando o fornecimento na Avenida Governador Amaral Peixoto, na Rua Capitão Deodoro de Alvarenga Ribeiro e na Avenida Marechal Floriano Peixoto, onde o prédio pegou fogo. As ruas no entorno do Shopping Nou também foram fechadas pelos bombeiros, assim como todas as lojas localizadas nas proximidades. O fogo atingiu, inclusive, os fios rede elétrica, afetando o fornecimento na Avenida Governador Amaral Peixoto, na Rua Capitão Deodoro de Alvarenga Ribeiro e na Avenida Marechal Floriano Peixoto, onde o prédio pegou fogo.

Por conta disso, as ruas ficaram lotadas pelos funcionários das lojas que, em sua maioria, já estavam funcionando e precisaram ser novamente fechadas. Segundo Carolina Moura, de 30 anos, que trabalha como vendedora em um comércio local, contou que viu as chamas se alastrarem no shopping.

"Eu já tinha chegado, a loja já estava aberta. A gente [ela e os outros funcionários] estava aqui olhando aquele fogo. Depois, começou a se alastrar demais, tinha bastante fumaça. O bombeiro demorou um pouco pra chegar, mas chegou um carro atrás do outro, só que a água do caminhão acabou. Eles [os bombeiros] fecharam tudo, bloquearam as passagens, tinha bastante gente correndo, mas ninguém ficou ferido não", desabafou.

Em meio a confusão, uma mulher passou mal e precisou ser amparada por duas pessoas na rua. Além disso, funcionários das lojas precisaram enfrentar inúmeras filas para conseguir pegar ônibus e voltar para suas residências.

Agente da Defesa Civil e do Segurança Presente estiveram ao local para auxiliar na dispersão das pessoas e interdições das ruas. Equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu, especificamente da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana também foram mobilizadas para auxiliar no fluxo do trânsito.