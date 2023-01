Estado tem um total de 524 casos notificados de dengue - Divulgação

Estado tem um total de 524 casos notificados de dengueDivulgação

Publicado 27/01/2023 14:34

Rio – O Painel Dengue, organizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio, mostrou, nesta sexta-feira (27), que o número de casos notificados por semana epidemiológica de início de sintomas caiu em 71% da semana 2, que vai do dia 8 de janeiro ao dia 14, para a semana 3, de 15 a 21 do mesmo mês. Na semana 2, foram 203, enquanto na semana 3, 58.



Até esta sexta-feira, foram 524 casos notificados e 33 internações no estado. Não foram registradas mortes até o momento. Desses casos, 85,7% é do tipo sorotipo 1. A capital é o local em que há o maior número de casos, com 323. Rio das Ostras, na Região dos Lagos, é a segunda com maior número de infectados, 27, seguido por Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com 22.



Já a região que mais concentra casos é a Metropolitana I, com 377, uma frequência de 71,95%. Em sequência vem a região Noroeste, com 34 casos. Em ordem decrescente, vem a Baixada Litorânea, com 32 casos, o Médio Paraíba, com 30, o Norte Fluminense, com 22, a Região Metropolitana II, com dez, a Baía de Ilha Grande, com nove casos, a Região Serrana com seis, e o Centro Sul, com quatro casos registrados.



Há mais infectados entre pessoas da faixa etária dos 20 aos 29 anos, 116, seguida pela de 30 a 39 anos, com 95. Há menos casos entre os idosos com 70 anos ou mais: apenas dez. Mulheres são, até agora, as mais atingidos, com 54%. Homens são 46%.