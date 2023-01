Bloco de rua - Gilvan de Souza / Agência O Dia

Bloco de rua Gilvan de Souza / Agência O Dia

Publicado 27/01/2023 16:09

Rio - A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) interditará diversas ruas da cidade, nestes sábado (28) e domingo (29), para viabilizar os ensaios técnicos das escolas de samba para o carnaval 2023, na Marquês de Sapucaí, e blocos de rua em diferentes regiões da capital.



Para minimizar os impactos à fluidez ocasionados pelas interdições, agentes de trânsito da Guarda Municipal e da CET-Rio orientarão os motoristas nos dias de eventos.



Principais interdições no entorno do Sambódromo:



A partir das 16h:

– Avenida Presidente Vargas, pista lateral, sentido Candelária, entre a agulha localizada após a Rua Carmo Neto (altura dos Correios) e a Rua de Santana;

– Rua Benedito Hipólito, entre a Rua Carmo Neto e a Rua do Santana;

– Rua Afonso Cavalcanti, entre a Rua Amoroso Lima e a Rua Carmo Neto;

– Rua Marquês de Sapucaí, entre a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Salvador de Sá;

– Via de retorno sob a Avenida Trinta e Um de Março, próxima à Rua Benedito Hipólito, sentido Túnel Santa Bárbara;

– Alça de descida da Avenida Trinta e Um de Março para a Rua Benedito Hipólito, sentido Rua de Santana;

– Rua Haroldo de Andrade, entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Benedito Hipólito;

– Rua Comandante Maurity, entre a Rua Benedito Hipólito e a Rua Júlio do Carmo.



A partir das 17h:

– Avenida Salvador de Sá, entre a Rua Frei Caneca e a Rua Carmo Neto;

– Alça de descida da Avenida Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá e o respectivo retorno;

– Via de ligação da Rua Frei Caneca, paralela à Praça da Apoteose, para a Avenida Salvador de Sá.



A liberação das vias está prevista para ocorrer entre 1h e 2h dos dias seguintes.



Desvios:

Os veículos procedentes da Avenida Presidente Vargas em direção ao Túnel Santa Bárbara deverão adotar o seguinte percurso: Rua Carmo Neto, Rua Heitor Carrilho e Rua Frei Caneca até o acesso ao Viaduto 31 de Março;



Já os veículos procedentes do Centro e da Lapa com destino à Tijuca e Avenida Brasil serão desviados pela Rua Frei Caneca em direção ao Viaduto 31 de Março, onde deverão usar a alça de acesso à Avenida Presidente Vargas. Aos motoristas que estiverem nessa rota, recomenda-se seguir pela Praça da República ou pela Rua de Santana, para que possam acessar a Avenida Presidente Vargas antes do trecho impactado pelo evento.



Inversão de mão de direção:

Os veículos procedentes da Rua Afonso Cavalcanti serão desviados para a Rua Amoroso Lima, a qual terá a mão de direção invertida no trecho entre a Rua Afonso Cavalcanti e a Av. Presidente Vargas.



Proibição de estacionamento:

Nos dias de evento, o estacionamento de veículos será proibido das 14h às 2h dos dias subsequentes nas seguintes vias:

– Rua Amoroso Lima;

– Rua Carmo Neto;

– Rua Frei Caneca.





Esquema especial de trânsito para os desfiles dos blocos aprovados pela prefeitura:



As interdições de trânsito serão efetuadas, inicialmente, na área de concentração dos blocos e serão gradativamente ampliadas conforme o deslocamento dos foliões.



A liberação se dará após a dispersão do público, com limpeza das vias pela Comlurb.



Segundo a CET-Rio, a operação de trânsito contará com 80 pessoas, entre agentes da CET-Rio, Guardas Municipais e apoiadores de tráfego, 14 veículos operacionais e 25 motocicletas. As equipes trabalharão para ordenar os cruzamentos, orientar os pedestres, coibir o estacionamento irregular e executar bloqueios necessários para garantir a manutenção da fluidez da rede viária e a segurança de pedestres, foliões e motoristas.



Além disso, reboques da CET-Rio estarão posicionados para imediata desobstrução das vias em caso de acidentes ou quebras de veículos nas rotas de desvio.



O Centro de Operações Rio (COR) estará monitorando todos os eventos com câmeras para que técnicos da CET-Rio implantem ajustes na programação dos semáforos com o objetivo de garantir a fluidez do trânsito.

Planos semafóricos especiais serão programados para garantir a fluidez nas rotas alternativas em função do bloqueio de vias.



Serão utilizados 9 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre as condições de trânsito e desvios necessários.

fotogaleria



Sábado (28)



- Chame Gente, das 9h às 15h, na Av. Prefeito Mendes de Moraes, na altura da Rua Herbert Moses, em São Conrado, na Zona Sul.



A concentração será às 9h na Avenida Prefeito Mendes de Moraes, na altura da Rua Herbert Moses. O desfile será das 10h às 15h e seguirá pela Avenida Prefeito Mendes de Moraes até a Rua Engenheiro Amandino de Carvalho. Para viabilizar o desfile, a Avenida Prefeito Mendes de Morais será interditada, em ambos os sentidos, no trecho entre a Rua Herbert Moses e a Rua Engenheiro Amandino de Carvalho.



Desvios: Sábado (28)- Chame Gente, das 9h às 15h, na Av. Prefeito Mendes de Moraes, na altura da Rua Herbert Moses, em São Conrado, na Zona Sul.A concentração será às 9h na Avenida Prefeito Mendes de Moraes, na altura da Rua Herbert Moses. O desfile será das 10h às 15h e seguirá pela Avenida Prefeito Mendes de Moraes até a Rua Engenheiro Amandino de Carvalho. Para viabilizar o desfile, a Avenida Prefeito Mendes de Morais será interditada, em ambos os sentidos, no trecho entre a Rua Herbert Moses e a Rua Engenheiro Amandino de Carvalho.Desvios:

Os veículos devem usar preferencialmente a Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell para fazer a ligação entre Barra e Zona Sul. Para acessar a Av. Niemeyer por São Conrado, os veículos devem utilizar a Av. Aquarela do Brasil.



Proibição de estacionamento:

Avenida Prefeito Mendes de Moraes, no trecho compreendido entre a Rua Herbert Moses e a Avenida Niemeyer, ao longo do bordo das edificações, das 18h de sexta-feira (27) às 22h do sábado (28).





- Soul da Gema, das 14h às 20h, na Av. Lúcio Costa, 3.360, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.



A concentração será às 14h na Avenida Lúcio Costa, pista junto à orla da praia. O desfile será das 16h às 20h e seguirá pela Avenida Lúcio Costa, pista junto à orla até o Posto 3. Para viabilizar o desfile, a Avenida Lúcio Costa será interditada, sentido Praça do Ó, no trecho entre a Ponte Lúcio Costa e o Posto 3.

Desvios:

Os veículos devem utilizar preferencialmente a Av. das Américas para os seus deslocamentos. Veículos em direção a Praça do Ó serão desviados para a ponte Lúcio Costa.



- 20 de ouro do Mestre Odilon, das 15h às 21h, na Estrada do Rio Jequiá, 729 Zumbi, na Zona Norte.



A concentração será às 15h. O desfile será das 17h às 21h e percorrerá a Rua Maldonado e Praça Iaiá. Para viabilizar o desfile, será necessário interditar:

- Estrada do Rio Jequiá, entre a Rua Formosa do Zumbi e Rua Maldonado;

- Rua Maldonado, entre a Estrada do Rio Jequiá e a Rua Paramopama;

- Rua Paramopama, entre a Rua Maldonado e a Rua Fernandes da Fonseca;

- Dispersão na Praça Iaiá Garcia.

Desvios:

Veículos procedentes da alça de retorno da Estrada Rio Jequiá, com destino à Rua Formosa do Zumbi, seguirão pela Rua Gaspar de Souza, Praia do Zumbi e Rua Formosa do Zumbi. Veículos procedentes da Rua Gaspar de Souza, com destino à Rua Formosa do Zumbi, seguirão pela Rua Serrão, Rua Peixoto de Carvalho, Praia do Zumbi e Rua Formosa do Zumbi.



Domingo (29)



- Me chama, das 9h às 14h, na Av. Lúcio Costa, 3.360, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

A concentração será às 9h na Avenida Lúcio Costa, pista junto à orla da praia. O desfile será das 11h às 14h e seguirá pela Avenida Lúcio Costa, pista junto à orla até o Posto 3. Para viabilizar o desfile, a Avenida Lúcio Costa será interditada, sentido Praça do Ó, no trecho entre a Ponte Lúcio Costa e o Posto 3.

Desvios:

Os veículos devem utilizar preferencialmente a Av. das Américas para os seus deslocamentos. Veículos em direção a Praça do Ó serão desviados para a ponte Lúcio Costa.



- Só Caminha, das 12h às 18h, no Largo dos Leões, no Humaitá, na Zona Sul.

A concentração será às 12h no Largo dos Leões. O desfile será das 14h às 18h e percorrerá a Rua Marques, Rua Capistrano de Abreu, Rua Conde de Irajá e retorna para o Largo dos Leões. Para viabilizar o desfile, será necessário interditar:



- Rua Marques, entre Rua Humaitá e Rua Capistrano de Abreu;

- Rua Capistrano de Abreu;

- Rua Conde de Irajá;

- Largo dos Leões, pista interna, junto ao lado esquerdo.



Desvios:

Os veículos devem usar preferencialmente a Rua Real Grandeza e Rua Visconde de Silva para seguir em direção à Lagoa.



Proibição de estacionamento:

Das 18h de sábado (28) às 22h do domingo (29):

- Rua Marques, entre Rua Humaitá e Rua Capistrano de Abreu;

- Rua Capistrano de Abreu;

- Rua Conde de Irajá, entre a Rua Capistrano de Abreu e a Rua São Clemente.



Recomendações importantes:

- Utilizar os transportes públicos como ônibus e metrô;

- Respeitar os locais e horários de proibição de estacionamento;

- Sempre que possível, evitar circular de carros pelas regiões onde ocorrerão os desfiles.