Sobrevivente do Holocausto Fred Sobotka acendeu vela em memória às vítimas do Holocausto - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 27/01/2023 16:21

Rio - O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi reverenciado em uma cerimônia no recém-inaugurado Memorial às Vítimas do Holocausto deputado Gerson Bergher, no Morro do Pasmado, em Botafogo, Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. A comunidade judaica fluminense, autoridades, lideranças religiosas e sobreviventes do extermínio nazista participaram do evento, celebrado mundialmente no dia 27 de janeiro. A data marca a libertação dos judeus do campo de concentração de Auschwitz, considerado o pior do Nazismo, pelas tropas soviéticas, em 1945.



O presidente da Confederação Israelita do Brasil, Claudio Lottenberg, ressaltou em seu discurso que o Holocausto, que matou seis milhões de judeu, não é comparável a outras tragédias. Ele chamou a atenção para o recrudescimento de discursos de ódio, que precedem momentos trágicos na História da Humanidade. O presidente da confederação também cobrou por Justiça ao Povo Yanomami, que está em situação de emergência de saúde.