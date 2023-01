Guardas da Ronda Maria da Penha foram responsáveis pela prisão - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 27/01/2023 16:19

Rio – Guardas municipais da Ronda Maria da Penha (RMP) prenderam, nesta quarta-feira (25), na Região Central do Rio, um homem de 57 anos pelo descumprimento de uma medida protetiva. Ele estava proibido de ir à casa de familiares após casos de agressão.

Segundo a Guarda Municipal (GM-Rio), as vítimas protegidas são a irmã do homem, uma idosa de 67 anos, e a mãe, de 87. Recentemente, ambas passaram a ser assistidas por equipes da GM-Rio e, devido às agressões, a medida de afastamento foi expedida pelo judiciário.

Apesar da restrição, ele teria voltado à residência nesta quarta-feira, o que motivou a irmã a fazer um chamado de emergência para a RMP. Durante a abordagem, o homem tentou fugir, mas acabou detido pelos guardas.

Ele foi encaminhado à 5ª DP (Centro), onde permaneceu preso e o caso foi registrado.

RMP atua em outro caso de descumprimento de medida protetiva

Equipes da Ronda Maria da Penha resgataram, no dia 15 de janeiro, em uma comunidade na Zona Oeste do Rio, uma mulher de 22 anos submetida a cárcere privado pelo ex-companheiro, de 31 anos, que descumpria medida protetiva.

Segundo a GM-Rio, a jovem conseguiu entrar em contato com uma equipe de guardas por volta das 5h, enquanto o homem dormia, pedindo ajuda e informando que havia sofrido agressão física.

Com a apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá e do 18º BPM (Jacarepaguá), os agentes chegaram à casa do agressor, apontada por um aplicativo de localização, mas os dois já não estavam mais lá. Ao descobrir que havia sido procurado em sua residência, o homem decidiu liberar a jovem, tendo o feito por volta das 23h em outro local.