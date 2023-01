Além do 31ºBPM, policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) estão atuando no Morro do Banco - Divulgação

Publicado 26/01/2023 22:26 | Atualizado 26/01/2023 22:29

Rio - O policiamento na comunidade da Muzema segue reforçado na noite desta quinta-feira (26) meio meio ao clima de guerra na Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) está empregando patrulhamento nas comunidades Muzema, Morro do Banco e Tijuquinha Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) também atum no Morro do Banco.

Na manhã de hoje (26), uma equipe do 31° BPM prendeu uma das lideranças do crime organizado do Morro do Banco, no Itanhangá, conhecido como 'Michel'. A prisão foi feita na Estrada de Itajuru e a ocorrência foi registrada na 16ªDP (Barra da Tijuca).

Equipes do Batalhão de Choque da PM também reforçam a segurança na praça da Comunidade Gardênia Azul, que tem sido principal palcos das disputas entre traficantes e milicianos.

Ontem, equipes do BOPE também atuaram nas comunidades Morro do Banco e Muzema, onde prenderam um criminoso com mandado de prisão em aberto por homicídio e associação para o tráfico. Uma pistola e um carregador foram apreendidos.

Desde as últimas três semanas de tensão na região, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) segue investigando a morte de quatro pessoas, que estariam supostamente ligadas à guerra entre traficantes e milicianos pelo controle de territórios em comunidades da Zona Oeste.



Segundo a Polícia Civil, o entregador Luiz Henrique Silva Gonçalves, de 19 anos, os milicianos Rodrigo Dias, de 32 e Manuel Goes, de 34 anos, além do traficante Jailson Crispin, também de 34, teriam sido mortos no contexto da disputa por áreas da região.



De acordo com informações da instituição, "as investigações desses crimes estão em andamento, a fim de apurar a autoria e a motivação dos homicídios".



A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Inquéritos Especiais (Draco) investiga a atuação de facções e grupos paramilitares na região e tem feito um monitoramento para identificar os envolvidos.



Ainda nesta quarta-feira, agentes da especializada realizaram uma ação na Gardênia Azul e em outras localidades da Zona Oeste para reprimir e mapear as quadrilhas participantes nos confrontos.



Em nota, a Polícia Civil destacou que "o levantamento de informações de inteligência e monitoramento constante dos dados são utilizados para as ações, visando à identificação e à prisão dos integrantes dessas organizações criminosas".