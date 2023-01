Policiais realizaram operação em uma "clínica de horrores", em Magé - Divulgação

Publicado 26/01/2023 20:45

Rio - Policiais da 65ª DP (Magé) prenderam, nesta quinta-feira (26), dois homens suspeitos de manter cerca de dez pessoas em situação análoga a escravidão em uma casa no município de Magé, na Baixada Fluminense. No local, o pastor Gilberto Cabral Leão e Cristiano Santos da Silva mantinham idosos, portadores de HIV e dependentes químicos.

Na "clínica dos horrores", as vítimas eram obrigadas a trabalhar e ainda pagavam para permanecer no abrigo. Além disso, as dependências não tinham condições mínimas de higiene. Imagens feitas pelos policiais mostram o interior da casa.

Vídeo mostra interior de casa onde idosos, portadores de HIV e dependentes químicos eram mantidos em situação análoga a escravidão. Um pastor e outro suspeito foram presos na "clínica", localizada em Magé.



De acordo com o relato dos internos, eles eram proibidos de deixar a residência e de fazer contato com familiares. Em caso de desobediência, Gilberto e Cristiano não deixavam a vítima se alimentar e a trancavam em um quarto de condições sub humanas. Após a perícia, os agentes também constataram furto de energia.

Os policiais compareceram no local com apoio da vigilância sanitária de Magé. Os internos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Magé, onde passaram por diversos exames. Os pacientes serão levados a um abrigo da prefeitura.

Gilberto e Cristiano serão conduzidos ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.