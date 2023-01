Polícia apreendeu fuzil com suspeitos de envovlvimento no plano para matar um PM em Paraty - Divulgação / Polícia Civil

Polícia apreendeu fuzil com suspeitos de envovlvimento no plano para matar um PM em ParatyDivulgação / Polícia Civil

Publicado 26/01/2023 22:03

Rio - Policiais da 167ª DP (Paraty) e policiais militares prenderam, nesta quinta-feira (26), dois homens envolvidos na morte do policial militar Renato Tostes Carvalho, ocorrida em Paraty, na Costa Verde, na terça-feira (24). Além deles, outras 10 pessoas foram detidas, todas ligadas à maior facção de tráfico de drogas do estado, a Comando Vermelho. As identidades não foram reveladas.

As capturas ocorreram entre os dois dias. Houve ainda apreensão de entorpecentes e de armas de fogo.

fotogaleria

Os suspeitos do crime atiraram contra Renato com um fuzil calibre 5.56 mm. Os homens efetuaram, ao todo, setes tiros, mas apenas três atingiram o policial. O ataque foi feito de um carro Honra Fit Prata na BR-101, altura do Km 544.

A partir do crime, com trabalho integrado, foi possível identificar os quatro autores do homicídio. Em diligências nas localidades de Várzea do Corumbê, Graúna e Condado, os agentes localizaram os 12 homens presos nesta semana.

O motivo torpe do homicídio chamou a atenção dos investigadores, já que o crime teria sido motivado por se tratar de um policial militar que realizava muitas prisões. Renato era lotado no 33° BPM (Angra dos Reis). O inquérito está em fase final.

A ação contou com a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Paraty, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda-Municipal, Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SMSOP), 166ª DP (Angra dos Reis) e 167ª DP (Paraty).

As investigações continuam a fim de localizar e capturar os outros dois autores do crime.