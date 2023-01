Mauro Farias, secretário estadual de Transformação Digital - Divulgação

Publicado 27/01/2023 04:00 | Atualizado 27/01/2023 11:02

Criada para fortalecer a área de tecnologia do governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Transformação Digital já disponibiliza 2.300 serviços digitais em um portal único. O secretário escolhido para chefiar a pasta, Mauro Farias, é advogado e administrador e foi presidente do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj). A nova secretaria tem a missão de tornar o governo Cláudio Castro 100% digital.



O DIA - Que benefícios a secretaria pode trazer para a população fluminense?



Mauro Farias - A criação da Secretaria de Transformação Digital pelo governador Cláudio Castro é um reconhecimento de que a tecnologia tem um papel fundamental na vida da população. A pasta está atenta ao que há de mais moderno no tema e tem um papel fundamental na transformação digital do Estado do Rio de Janeiro.



A secretaria foi criada há 6 meses com a missão de dar mais agilidade aos serviços digitais e facilitar a vida do cidadão que acessa os serviços digitais do governo. Assim foi criado o RJ Digital, que tornou mais fácil, rápida e otimizada a relação entre o cidadão fluminense e o Estado. Atualmente, 2.300 serviços estão disponíveis no portal integrado de serviços digitais (www.rj.gov.br). Esse número é atualizado constantemente.



ODIA - O que é exatamente o RJ Digital?



Mauro Farias - Lançado em parceria com a subsecretaria de Comunicação Social, o programa RJ Digital permitiu a integração dos serviços em um único local, o www.rj.gov.br, onde o cidadão consegue encontrar o que precisa para resolver suas necessidades, de forma simples e fácil utilização. O objetivo do portal é desburocratizar a prestação de serviços de todas as secretarias e órgãos estaduais à sociedade, oferecendo mais agilidade, inteligência e eficiência.



O RJ Digital permitiu que o número de serviços oferecidos no portal saltasse de 1.316 para 2.300. Atualmente é possível ter acesso a informações sobre IPVA e abertura de empresas, bem como acompanhar o desenvolvimento do filho matriculado em uma escola da rede estadual. Se o internauta for servidor público, ele ainda conseguirá acessar contracheques e informes de rendimento.



O cidadão também pode reclamar no Procon On-line, agendar a primeira via da carteira de identidade, fazer Boletim de Registro de Acidente de Trânsito sem Vítimas (e-Brat), consultar validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acessar Guia de Recolhimento de Débitos (GRD), fazer registro de ocorrência on-line, entre outros serviços. O portal www.rj.gov.br é atualizado diariamente.





O DIA - Quais as metas e desafios da Secretaria de Transformação Digital?



Mauro Farias - Nosso maior e mais importante desafio é, ao final de 4 anos, tornar o Rio de Janeiro o estado mais tecnológico do país. Nós queremos desburocratizar os processos, reduzir os custos e tempo para o cidadão fluminense e o Estado. Nossa meta é tornar o Estado 100% digital.



Outra meta é a integração. Até o final de 2023, esperamos ter 50% dos principais serviços públicos digitais integrados ao portal, principalmente os das áreas da saúde, educação e Detran.RJ.



Uma importante atribuição da secretaria é a disponibilização da ferramenta de governança em proteção de dados a fim de adequar 100% dos órgãos do governo à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).





O DIA - A criação da secretaria mostra que o governo vem investindo no fortalecimento da área de tecnologia. Que avanços já podem ser verificados nesta área?



Mauro Farias - O processo de transformação digital do Estado vem sendo construído desde o início da gestão do governador Cláudio Castro, que é um entusiasta da tecnologia e tem nos orientado e apoiado em todas as ações. Quando fui nomeado presidente do Proderj, encontrei um parque tecnológico desatualizado e a necessidade de um choque de gestão no órgão. Hoje, com a instalação de novos equipamentos, o Proderj tem o mais moderno Data Center do Estado e hospeda sistemas fundamentais para a gestão pública e para o cidadão fluminense como, por exemplo, a matrícula informatizada e o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH-RJ).



A modernização tecnológica permitiu maior capacidade de processamento e armazenamento de dados. Além disso, inauguramos um Data Center de contingência, garantindo mais segurança aos sistemas e dados estaduais. Também disponibilizamos uma nova rede de transmissão de dados em alta velocidade do Governo do Estado, o Conect@.RJ. Mais moderna, segura e eficiente.





O DIA - O que mais pode ser oferecido ao cidadão na área de tecnologia, além do portal integrado com os serviços digitais do governo?



Mauro Farias - Desenvolvemos diversos portais e aplicativos que hoje são acessados diariamente pela população como, por exemplo, o Cidadão Presente. Nele, é possível interagir com os programas Segurança Presente, Lei Seca e RJ para Todos. Lançamos também o portal do Pacto.RJ, para dar transparência aos programas do governo, atuamos no SuperaRJ e nas audiências públicas para concessão da Cedae e do Maracanã, que foram realizadas de forma remota. Todos esses serviços são voltados para a população fluminense.