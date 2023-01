Um suspeito morreu em confronto com policiais do BPChq na noite da última quinta-feira (26) - Divulgação / PMERJ

Um suspeito morreu em confronto com policiais do BPChq na noite da última quinta-feira (26)Divulgação / PMERJ

Publicado 27/01/2023 09:57

Rio - Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu após entrar em confronto com policiais militares, na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio, na noite da última quinta-feira (26). A identidade dele não foi divulgada.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) faziam um policiamento pela comunidade, quando foram checar a movimentação de criminosos em uma região de mata. Durante a aproximação, os policiais teriam sido atacados a tiros e reagiram.



Após o término do confronto, os agentes iniciaram uma busca pelo local e encontraram um homem ferido, que foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu.



Com o suspeito, os agentes apreenderam uma pistola Glock calibre 9mm.

A Gardênia é ocupada pela PM desde a última segunda-feira (23), quando teria sido alvo de uma invasão , realizada por integrantes do Comando Vermelho (CV), sob de Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca e Urso.

O traficante é um dos líderes do CV e atuante na Penha, na Zona Norte. A facção teria tomado conta de áreas dentro da comunidade e expandido pontos de venda de drogas pela região.

Há pelo menos 15 dias, diversos bairros e favelas da Zona Oeste se tornaram palco de uma guerra entre o tráfico e a milícia, que disputam territórios na região.