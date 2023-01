Matheus foi preso e confessou o crime - Divulgação

Publicado 27/01/2023 09:29 | Atualizado 27/01/2023 09:31

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem, nesta quinta-feira (26), por roubar cabos de cobre e ameaçar uma equipe de funcionários da rede de telefonia OI que realizava a retirada do material em Marechal Hermes, na Zona Norte. Outros três suspeitos não foram localizados.



De acordo com o delegado da 30ªDP (Marechal Hermes), Flávio da Rosa Loureiro, o preso identificado como Matheus André Araújo Reis, 22 anos e os três foragidos, Iury Souza Berg Rodrigues, 18 anos, Luan Carlos Costa da Conceição, 18, e Ekton Anchieta Martins, 20, estavam em duas motocicletas quando abordaram os funcionários e simularam estarem armados para realizar o roubo. O crime foi filmado parcialmente pela equipe da concessionária. Nas imagens é possível ver o momento em que eles saem carregando os cabos de cobre.

Matheus foi encontrado enquanto estava com a namorada próximo ao local e confessou o crime. Ele relatou ainda que o material roubado estava no quintal da sua casa e que posteriormente seria vendido na comunidade do Cajueiro, em Madureira. Segundo a Polícia Civil, ele já possui uma passagem por tráfico de drogas.

Uma motocicleta e parte do material roubado foram recuperados Divulgação



Durante a prisão, os policiais recuperaram parte dos cabos roubados e apreenderam uma das motocicletas utilizadas no crime. Ainda segundo a Civil, os agentes tentaram localizar o restante dos suspeitos, porém devido ao avançar do horário e da proximidade da comunidade do Muquiço, em Deodoro, na Zona Norte, regressaram a base com os outros 3 envolvidos devidamente identificados e qualificados que serão alvos de medidas cautelares posteriores.