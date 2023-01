Fogo começou no segundo andar de uma loja de roupas no Centro de Nova Iguaçu - Reprodução

Publicado 26/01/2023 17:23

Rio - Um novo princípio de incêndio assustou quem passava pelo Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta quinta-feira (26). Chamas atingiram um consultório dentário no segundo andar de uma loja de roupas que fica a metros de onde o Shopping Nou, antigo Shopping Vida, pegou fogo nesta quarta-feira (25)

Segundo a Secretaria de Governo do Rio, as chamas do consultório, que fica na Avenida Nilo Peçanha, foram rapidamente controladas por equipes do Nova Iguaçu Presente. Pedestres que passavam pelo local chamaram os policiais que entraram no estabelecimento e apagaram o fogo antes da chegada dos Bombeiros, que realizam o trabalho de rescaldo no shopping da região. Não houve vítimas e ainda não há informações sobre o que gerou o fogo.

O fato chamou a atenção de moradores e de quem passava pelo local por se tratar do segundo dia consecutivo que um estabelecimento pega fogo na região. Nesta quarta-feira (25), o Shopping Nou cedeu e desabou após o incêndio que tomou conta da estrutura.

Para conter as chamas, foi necessário o trabalho de equipes dos quarteis de Nova Iguaçu Nilópolis, Belford Roxo, Grajaú, Duque de Caxias, Irajá, Campinho, Catete, Tijuca e Barra da Tijuca, além de uma equipe de drones e outras sete unidades da corporação também trabalham para conter as chamas.