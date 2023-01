No trabalho de rescaldo, cerca de 70 militares de 16 unidades atuam no local - Estefan Radovicz/Agência O Dia

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro segue, nesta quinta-feira (26), com o trabalho de rescaldo no Shopping Nou, antigo Shopping Vida, próximo a estação da SuperVia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense após um incêndio atingir a galeria comercial. A causa das chamas ainda é desconhecida. Durante esta manhã, cerca de 70 militares de 16 unidades estão atuando na ocorrência, com apoio de 30 viaturas. A operação de rescaldo está sendo realizada desde às 18h40 desta quarta.

O incêndio teve início às 08h45 e só foi controlado no início da tarde, por volta das 14h30. Não houve feridos na ação. Por conta do calor, parte da estrutura cedeu. Uma parte metálica no topo do edifício, onde o fogo teve início, desabou. Além disso, um muro próximo ao prédio também caiu. Por conta disso, a rua precisou ser interditada.

Vídeos mostram as chamas e a grande quantidade de fumaça no interior do prédio. Veja: