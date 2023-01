Passageiros se jogam no chão para escapar do tiroteio na Avenida Brasil, na madrugada desta quinta-feira (26) - Reprodução

Publicado 26/01/2023 10:22

Rio - Uma troca de tiros entre criminosos e PM levou terror a motoristas e a passageiros de um ônibus que passava pela Avenida Brasil, altura de Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no fim da noite desta quarta-feira (25). Um suspeito morreu no confronto e quatro fugiram.

Passageiros se jogam no chão para escapar de tiroteio na Avenida Brasil, na madrugada desta quinta-feira (26).

Crédito: Reprodução#AvenidaBrasil #ODia pic.twitter.com/Pu85m9D3dU — Jornal O Dia (@jornalodia) January 26, 2023

Cidadãos dentro de ônibus e em carros particulares que passavam pela via tentaram se esconder no fogo cruzado. Em vídeos divulgados nas redes sociais, passageiros precisaram deitar no chão de um coletivo para escapar dos tiros.



Segundo os agentes envolvidos no episódio, um carro com cinco suspeitos passava pela pista lateral, sentido Zona Oeste, quando recebeu ordem de parada dos agentes. Os tripulantes do automóvel estavam armados com fuzis e pistolas e reagiram atirando.

Iniciou-se um intenso confronto. Em dado momento, os suspeitos abandonaram o veículo e correram pela via, ainda trocando tiros com os policiais.



Um deles acabou atingido e morreu no local. Os outros conseguiram fugir. O corpo do suspeito foi retirado da via no começo da madrugada desta quinta (26). A PM apura se o carro usado pelos criminosos, que foi abandonado, seria um veículo roubado.

Durante o tiroteio, uma viatura que dava apoio à ação bateu em um muro, e um policial sofreu ferimentos leves.