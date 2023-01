Emmerson Del Rey Luz da Silva, traficante conhecido como Pelé, foi preso por tentativa de feminicídio a ex-namorada - Reprodução

Publicado 26/01/2023 11:08

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam, nesta quinta-feira (26), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Emmerson Del Rey Luz da Silva, traficante conhecido como “Pelé”, pelo crime de tentativa de feminicídio com sua ex-namorada.

Emmerson Del Rey Luz da Silva, traficante conhecido como Pelé, foi preso suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, uma menor de 17 anos, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Crédito: Divulgação#Feminicídio #ODia pic.twitter.com/VBkDKrUxy7 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 26, 2023

Pelé, no último dia 11 de setembro, teria ido até a casa da vítima, de apenas 17 anos, e disparado diversas vezes contra a ex-namorada, atingindo-a duas vezes, uma na coxa e outra no braço. Ele ainda ameaçou a irmã da vítima que chegou no local para tentar socorrê-la. Ele conseguiu fugir do local em seguida.Segundo apurado pelo setor de inteligência da Polícia, após cometer o crime, o suspeito teria se deslocado até a comunidade do Chapéu-Mangueira, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, e estaria atuando como segurança do chefe do tráfico de drogas local, conhecido como Natural. Antes de fugir rumo à favela no Leme, ainda chegou a ficar algum tempo no Complexo da Maré.Ele retornou para o município de Belford Roxo há poucos dias e vinha ficando na Comunidade São Leopoldo, onde a mesma facção criminosa que atua no Chapéu Mangueira tem domínio. A equipe da Deam conseguiu capturá-lo quando o mesmo estava dormindo na casa de uma prima no Parque São Vicente, também em Belford Roxo.Conduzido até a sede da DEAM-BR, cumpridas as formalidades, o preso será encaminhado para o Sistema Prisional.