Douglas Muniz foi morto a tiros após uma discussão na porta de casa - Reprodução

Publicado 26/01/2023 11:27

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, um acusado de matar um amigo a tiros, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu em 14 de janeiro, quando Douglas Muniz da Silva, de 21 anos, celebrava a descoberta de que seria pai em uma festa em sua casa e teria se envolvido em uma briga com o homem. O preso estava escondido em Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pelo Plantão Judiciário.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Douglas e o acusado se conheciam há anos e tiveram uma discussão fútil durante a celebração. O preso então foi embora do local, mas voltou armado pouco depois, e atirou contra o amigo. Diversas pessoas que estavam na festa e conviviam com a dupla presenciaram o crime. Após os disparos, o homem fugiu do local.



Douglas foi baleado duas vezes, sendo uma no braço esquerdo e outra no tórax. Ele chegou a ser socorrido ainda com vida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro da Posse, com hemorragia interna, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O acusado era considerado foragido, foi localizado em uma ação da DHBF, com apoio da 146ª DP (Guarus), e será encaminhado para audiência de custódia.