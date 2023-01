Mortes de quatro pessoas, em meio a guerra na Zona Oeste, são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Mortes de quatro pessoas, em meio a guerra na Zona Oeste, são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 26/01/2023 12:57

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de quatro pessoas, ocorridas nas últimas três semanas, que estariam ligadas à guerra entre traficantes e milicianos pelo controle de territórios em comunidades da Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o entregador Luiz Henrique Silva Gonçalves, de 19 anos, os milicianos Rodrigo Dias, de 32 e Manuel Goes, de 34 anos, além do traficante Jailson Crispin, também de 34, teriam sido mortos no contexto da disputa por áreas da região.

De acordo com informações da instituição, "as investigações desses crimes estão em andamento, a fim de apurar a autoria e a motivação dos homicídios".

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Inquéritos Especiais (Draco) investiga a atuação de facções e grupos paramilitares na região e tem feito um monitoramento para identificar os envolvidos.

Na quarta-feira (25), agentes da especializada realizaram uma ação na Gardênia Azul e em outras localidades da Zona Oeste para reprimir e mapear as quadrilhas participantes nos confrontos.

Em nota, a Polícia Civil destacou que "o levantamento de informações de inteligência e monitoramento constante dos dados são utilizados para as ações, visando à identificação e à prisão dos integrantes dessas organizações criminosas".

Relembre os casos

Na última segunda-feira (23), o entregador Luiz Henrique Silva Gonçalves foi morto por traficantes, na Muzema. A principal hipótese seguida pela DHC é de que o rapaz foi executado a tiros por engano.

De acordo com as investigações, quatro bandidos, que estavam duas motocicletas, teriam confundido o jovem com um miliciano e atirado enquanto ele estava em frente a uma farmácia.

No último sábado (21), o miliciano Rodrigo Dias, vulgo "Pokémon", apontado como uma das lideranças da milícia de Rio das Pedras e da Muzema, morreu durante um confronto com policiais do 18º BPM (Jacarepagua) no bairro do Anil, também na Zona Oeste.

Segundo a PM, os militares foram acionados para uma ocorrência na região, sobre uma pessoa em atitude suspeita. Os agentes perceberam dois homens em uma motocicleta e, após ordenarem a dupla que parasse, um deles atirou e houve confronto.

Pokémon foi baleado e chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos

Ainda no mesmo dia, Manuel Goes, o "Chucky", chefe do grupo paramilitar que controla a Vila Sapê, foi encontrado morto ao lado de um antigo aliado que estava integrando o Comando Vermelho (CV), atuando na Cidade de Deus.

Segundo informações iniciais, dois membros do CV, oriundos da Cidade de Deus, realizaram uma emboscada para o líder da milícia na Estrada dos Bandeirantes, 3098, em Jacarepaguá. Ao perceber a ação, "Chucky" reagiu e matou Jailson Crispin. Em seguida, ele foi morto pelo comparsa do traficante.

Há cerca de 15 dias, moradores das áreas afetadas pela disputa territorial entre criminosos em Jacarepaguá tem relatado tiroteios intensos e movimentações de suspeitos pelas ruas dos bairros. A PM está realizando, diariamente, operações nas principais comunidades alvo da guerra e reforçou o policiamento nas regiões.