Filhotes foram resgatados por moradora do bairroDivulgação

Publicado 26/01/2023 17:21

Rio – Três filhotes de cachorro foram abandonados na manhã desta quinta-feira (26) em Curicica, na Zona Oeste do Rio. A câmera de segurança de uma residência flagrou o momento em que dois deles são deixados no local.

Nas imagens, é possível ver um homem de bicicleta parando ao lado de uma van, tirando os cachorros de sua mochila e os deixando na rua. Os animais, chorando, chegam a tentar correr atrás do suposto dono enquanto ele vai embora.

De acordo com a assessoria de Luiz Ramos Filho (PMN), presidente da Comissão de Defesa dos Animais na Câmara Municipal, o homem teria voltado ao local posteriormente e abandonado um terceiro cachorro, irmão dos dois primeiros.

Câmera de segurança flagra filhotes sendo abandonados em Curicica.

Uma moradora de Curicica, identificada como Carol Conceição, salvou os filhotes. Ela os levou para debaixo de uma marquise, deu água e comida, e entrou em contato com o vereador, que aproveitou sua ida à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) – na qual um cão abandonado, resgatado nesta madrugada , foi deixado com os policiais - para acionar a unidade a respeito do caso.

“Botei água e comida, mas não posso abrigá-los, pois tenho outros cães adultos que estranham”, explicou Carol. O vereador afirmou que irá levar os animais para um lar temporário até arrumar adoção.

Cachorro abandonado em Pedra de Guaratiba foi resgatado

O cachorro que tinha sido abandonado na terça-feira (24), em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, foi encontrado e resgatado nesta quinta-feira, ainda no bairro, por uma moradora da região. O animal foi entregue ao vereador Luiz Ramos Filho, que o levou à DPMA no período da tarde para passar por perícia.

O caso repercutiu pelas redes sociais após um casal ter filmado o cão correndo atrás do carro de seu tutor . Após a perícia, o cachorro será levado encaminhado a um lar temporário onde será castrado, tratado e vacinado, e então disponibilizado para adoção.

"É preciso lembrar que abandonar animal é crime com pena de detenção entre dois e cinco anos ... As pessoas precisam parar com isso, está aumentando muito a quantidade de abandonos. As protetoras não aguentam mais resgatar animais, as ONGs estão lotadas ... É muito bicho sendo jogado (fora), sendo descartado. Agora nas férias aumentou muito. As pessoas querem viajar, acham que o bicho é um objeto, param o carro, abandonam, e saem correndo. Graças a Deus nesse caso alguém filmou”, disse o vereador.