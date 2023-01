Cachorro correndo atrás de carro do tutor, após ser abandonado, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste - Reprodução

Publicado 25/01/2023 14:26 | Atualizado 25/01/2023 14:40

Rio – Um vídeo gravado por um casal em uma motocicleta, na noite desta terça-feira (24), em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, mostra um cachorro correndo atrás do carro do tutor, que o teria abandonado momentos antes.



Nas imagens, gravadas com o intuito de identificar a placa do carro, é possível ver o animal correndo na pista, próximo ao acostamento, atrás do veículo branco, da marca Ford/Ka SE. Em um dos momentos, o cachorro precisou desviar de uma bicicleta. Em outros, segue no meio da rua devido aos carros estacionados ao longo da faixa, correndo o risco de ser atropelado. O tutor não dá sinais de arrependimento e continua seu caminho normalmente.