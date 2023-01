Além da pistola 9mm encontrada com o suspeito baleado, um fuzil também foi apreendido na operação - Divulgação / PMERJ

Além da pistola 9mm encontrada com o suspeito baleado, um fuzil também foi apreendido na operaçãoDivulgação / PMERJ

Publicado 25/01/2023 13:21

Rio - Um homem foi baleado durante um confronto com policiais militares, ocorrido na manhã desta quarta-feira (25), no Morro do Preventório, em Niterói, na Região Metropolitana. O suspeito ferido, apontado como segurança do chefe do tráfico no local, não teve a identidade divulgada.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes do 12° BPM (Niterói) realizaram uma operação na comunidade para reprimir o tráfico de drogas, além dos roubos de veículos e de cargas na região.

Na ação, os militares foram informados sobre um local que estaria sendo utilizado como esconderijo por integrantes do tráfico de drogas da comunidade e cercaram a área.

Durante o cerco, uma das guarnições se deparou com um grupo de seis homens armados, que atiraram contra os policiais. Os agentes revidaram e houve confronto.

Após o fim da troca de tiros, os policiais localizaram um dos suspeitos ferido. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Com ele os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm. Em uma casa, que pertence a outro suspeito, os agentes encontraram um mico, que foi apreendido. Na mesma operação, os agentes também apreenderam um fuzil.

Em outro ponto da comunidade, os policiais encontraram uma granada sem pino, que havia sido lançada contra as equipes. A área foi isolada e os policiais acionaram o esquadrão antibombas da Polícia Civil.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói).