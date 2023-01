Drogas apreendidas pela PRF foram encaminhadas à 60ª DP (Campos Elíseos) - Divulgação / PRF

Publicado 25/01/2023 14:18 | Atualizado 25/01/2023 14:37

Rio – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam duas pessoas pelo transporte de uma carga de drogas na noite de terça-feira (24), em Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a PRF, um carro foi abordado durante fiscalização na BR-040, e foi observada a presença de um volume estranho no corpo da passageira. Após revista realizada por uma policial, crack, maconha e cocaína foram encontrados em uma embalagem presa à cintura da mulher, embaixo da camisa.

Questionado, o motorista do veículo teria confessado que sabia da presença das drogas e dito que se dirigiam a Petrópolis. Uma busca com cães farejadores foi realizada, mas nada foi encontrado no carro ou com o homem.

A carga de drogas e o veículo foram apreendidos, e os dois presos encaminhados para a 60ª DP (Campos Elíseos).