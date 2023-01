Deslizamento de encosta no trecho do quilômetro 75 da RJ-116 - Divulgação

Deslizamento de encosta no trecho do quilômetro 75 da RJ-116Divulgação

Publicado 25/01/2023 13:15

Rio - O deslizamento de uma barreira causou a queda de ao menos três árvores e interditou completamente um trecho da rodovia RJ-116, que liga Nova Friburgo, Região Serrana, a Cachoeira de Macacu, na Região Metropolitana do Rio. No incidente, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (25) na altura do quilômetro 75, as árvores arrastaram os cabos de energia elétrica e deixaram a via fechada por mais de quatro horas.

O tráfego foi restabelecido às 8h15, depois que a concessionária de energia local, Energisa, autorizou o início dos serviços de limpeza e a abertura da rodovia com segurança. O acidente ocorreu por volta das 4h e nenhum carro passava pelo local na hora do deslizamento.

Segundo a concessionária Rota 116, a via funcionará, na altura do quilômetro 75, no sistema de “Pare e Siga”. Nesse modo operacional o tráfego é realizado em meia-pista e em até 15 minutos o fluxo de veículos é invertido, liberando um sentido por vez. No local, os funcionários da empresa estão até o momento fazendo a limpeza e desobstrução de parte da pista, além da retirada dos eucaliptos que compõem as encostas do trecho e que também ameaçam cair.

A previsão é que o sistema de “Pare e Siga” funcione até às 17 horas de hoje e os trabalhos terão continuidade amanhã, quinta-feira (26), quando o trecho voltará a funcionar no mesmo sistema.

A equipe da concessionária afirma ter comunicado o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) do Governo Estadual sobre o ocorrido e ter solicitado uma equipe de engenheiros técnicos. O objetivo é que eles analisem os deslizamentos que ocorreram na rodovia em função das fortes chuvas dos últimos dias.

A empresa ainda diz que ainda será necessário comunicar o Ministério Público, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Prefeitura de Nova Friburgo sobre a urgência de uma poda e supressão emergencial de eucaliptos que estão em áreas privadas que margeiam a RJ-116.