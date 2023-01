Maconha foi encontrada durante fiscalização de rotina - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 25/01/2023 11:47

Rio – Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam, na manhã desta quarta-feira (25), no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, um homem vindo de Manaus que transportava 1,3kg de maconha.

Segundo a PF, policiais da delegacia do aeroporto realizavam uma fiscalização de rotina durante o desembarque de passageiros quando encontraram o homem com a droga escondida no corpo e dentro de uma mala, disfarçada entre as roupas. Ele teria confessado que, inicialmente, toda a maconha vinha presa ao seu corpo, mas se sentiu muito incomodado no último trecho da viagem e acabou colocando parte na bagagem de mão.

O material foi apreendido e o homem encaminhado à Superintendência da Polícia Federal. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas, e pode receber pena de até 15 anos de prisão.