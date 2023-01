Agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) ocupam a favela do Gardênia Azul em operação para capturar criminosos - Divulgação / PMERJ

Agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) ocupam a favela do Gardênia Azul em operação para capturar criminososDivulgação / PMERJ

Publicado 25/01/2023 08:48 | Atualizado 25/01/2023 13:20

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, na manhã desta quarta-feira (25), operações nas comunidades da Gardênia Azul e Cidade de Deus, localizadas em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. A região sofre com intensos tiroteios há pelo menos 10 dias, em uma guerra entre o tráfico e milicianos. Até o momento três homens apontados como traficantes foram presos e dois fuzis, uma granada, duas pistolas, uma réplica de pistola, um cinto tático, um rádio comunicador, munições e drogas foram apreendidos.

Na Cidade de Deus a operação é realizada por militares do 18º BPM (Jacarepaguá) e homens do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Devido ao tamanho do local, a ação precisou contar com apoio de policiais do 14º BPM (Bangu), 27º BPM (Santa Cruz), 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), 40º BPM (Campo Grande), 9º BPM (Rocha Miranda) e 41º BPM (Irajá).

Durante a ação, que busca coibir movimentações criminosas de roubos de veículos e de carga na região, dois traficantes foram presos. A identidade da dupla não foi divulgada.

Dois fuzis, uma granada, drogas e um réplica de pistola foram apreendidos no interior da comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, por policiais militares do #18BPM e do #9BPM. pic.twitter.com/hUH7ga7Aw0 — @pmerj (@PMERJ) January 25, 2023

No interior da favela, os policiais também apreenderam dois fuzis, uma granada, uma pistola, uma réplica de pistola, munições e grande quantidade de drogas.

Mais drogas foram apreendidas na comunidade da Cidade de Deus!!



Ação conjunta do #14BPM e do #18BPM na comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, resulta na apreensão de farto material entorpecente e de um rádio transmissor. pic.twitter.com/OZXpWlhxJ9 — @pmerj (@PMERJ) January 25, 2023



Diversas ruas da comunidade, que estavam bloqueadas por barricadas, impedindo o avanço dos blindados da polícia, foram desobstruídas por agentes da equipe de demolição da Polícia Militar, em conjunto com homens do 18º BPM (Jacarepaguá), que retiraram barreiras com apoio de maquinário.



Policiais militares da equipe de demolição da Polícia Militar, em conjunto com o #18BPM, estão retirando barricadas das ruas da comunidade da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/zzPdwPMGqN — @pmerj (@PMERJ) January 25, 2023

Já a ação na Gardênia, que busca coibir o crime organizado, além de localizar e prender criminosos, está sendo feita por agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) que, neste momento, ocupam a favela. Não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões, até o momento.

Policiais militares do #BPChq realizam ações preventivas e repressivas no interior da comunidade do Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na manhã desta quarta-feira (25).



Denuncie criminosos e esconderijo de armas e de drogas. Ligue 190 ou acione o @DDalertaRio!! pic.twitter.com/7vPthLZ5YW — @pmerj (@PMERJ) January 25, 2023 O Morro do Banco, no Itanhangá, também é alvo de operação, realizada por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Na ação, um criminoso com passagens pela polícia por homicídio e associação ao tráfico de drogas foi preso. Com ele, uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos. O Morro do Banco, no Itanhangá, também é alvo de operação, realizada por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Na ação, um criminoso com passagens pela polícia por homicídio e associação ao tráfico de drogas foi preso. Com ele, uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos.

O local é um ponto chave na disputa territorial entre milicianos e traficantes, devido a comunidade estar localizada praticamente no meio do caminho entre a Rocinha, dominada pelo Comando Vermelho (CV) e o Rio das Pedras, controlada pela milícia.

Um criminoso com passagens na polícia por homicídio e associação ao tráfico de drogas foi preso no Morro do Banco, no bairro do Itanhangá, por policiais militares do #BOPE na manhã desta quarta-feira (25). Com ele, uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos. pic.twitter.com/1ppZcd7JtF — @pmerj (@PMERJ) January 25, 2023



As operações acontecem em meio a um momento de tensão vivido na região, devido a guerra por territórios entre o Comando Vermelho (CV) e grupos paramilitares. Desde a última semana, conflitos entre as facções se tornaram constantes após as mortes de dois chefes da milícia

Com a escalada da guerra, a PM precisou reforçar o policiamento na região. Equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq) ocuparam a Cidade de Deus, na noite da última terça-feira (24), após um intenso confronto com integrantes do CV

AGORA: Muitos tiros na operação que está rolando na Cidade de Deus, Jacarepaguá. pic.twitter.com/uDoiKoQX33 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 25, 2023

Na Gardênia Azul, após traficantes do CV terem, supostamente, tomado o controle da área , moradores relataram a movimentação de integrantes da facção pela comunidade e a presença de bocas de fumo vendendo drogas com símbolos do grupo nas embalagens.

AGORA: Traficantes do CV passaram a chamar a Gardênia Azul de Gardênia Vermelha. O vulgo de Lesk passou a ser Cr7, Gargalhone passou a se chamar GL e os dois comandam 100% da comunidade junto ao Doca (Urso). pic.twitter.com/2DT6WLjoUP — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) January 24, 2023