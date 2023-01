Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola falsa, além de três celulares e o carro que era conduzido por ele - Divulgação / PMERJ

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola falsa, além de três celulares e o carro que era conduzido por eleDivulgação / PMERJ

Publicado 25/01/2023 09:43

Rio - Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após tentar fugir de um cerco com um carro roubado no Méier, Zona Norte do Rio, na noite da última terça-feira (24). Na fuga, o motorista acabou batendo o veículo, momento em que os agentes conseguiram deter o suspeito. A identidade dele não foi divulgada.



De acordo com informações da PM, militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho localizaram e cercaram, na Avenida Dom Hélder Câmara, um homem que havia acabado de roubar um veículo.



Durante a ação, os policiais deram ordem de parada ao suspeito, que não obedeceu e arrancou com o carro. Na tentativa de fuga, ele colidiu com outro veículo que transitava pela via e acabou detido.



O suposto criminoso foi encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no mesmo bairro, e conduzido à delegacia após ser atendido.



Com o suspeito, os agentes apreenderam uma pistola falsa, além de três celulares e o carro que era conduzido por ele.



A ocorrência foi registrada na 44ª DP (Inhaúma).

