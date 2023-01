Apresentações inéditas acontecem neste sábado (28) e domingo (29), no Teatro da UFF, em Niterói - Divulgação

Publicado 25/01/2023 13:51

Rio – O espetáculo “À Margem”, que apresenta três homens negros de campos artísticos distintos, terá apresentações inéditas neste sábado (28) e domingo (29), no Teatro da UFF, localizado no centro de artes da universidade, no bairro de Icaraí, em Niterói.

Cruzando os discursos individuais de cada um em cena, o roteiro está munido de memórias, depoimentos musicais, corporais e experiências dos artistas. O espetáculo é estrelado por Jhonatta Vicente, DJ que atua em performances sonoras e trabalha com visualidades, Bruno Duarte, da dança urbana (krump), e Tiago Oliveira, da dança contemporânea, ou Alex Pitt, da dança break.

Como elemento central da apresentação, estão discussões que expõe as tensões raciais que os homens enfrentaram ao longo de suas vidas, entendendo quais são as possíveis interseções nas trajetórias que ecoaram e se tornaram presentes em seus trabalhos.

O relato artístico de cada um serve como um convite para que o espectador vivencie uma nova perspectiva poética e reflita sobre os preconceitos do tempo presente, tudo através da dinâmica de junção das artes.

“À Margem” está concorrendo ao Prêmio CesgranRio de Dança nas categorias “melhor espetáculo” e “melhor bailarino”, esta última celebrando o trabalho do dançarino Bruno Duarte. O show foi montado a convite do Sesc Rio para integrar a programação temática “O corpo negro”, do projeto Sesc Entredança 2019, tendo ficado em cartaz na unidade de Copacabana, e desde então passou por muitos palcos. No mesmo ano, foi chamado para participar do Festival Dança em Trânsito, no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio, e acabou abrindo o Festival MOVA-Se, no Teatro Amazonas, em Manaus.

Em 2022, o espetáculo foi contemplado no Fomento à Cultura Carioca (Foca), da Prefeitura do Rio, e circulou por espaços culturais da cidade. Ele também recebeu apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec), realizando apresentações em municípios da Região Metropolitana, como Maricá, São Gonçalo e, agora, em Niterói.

As apresentações inéditas estão marcadas para as 20h de sábado e as 19h de domingo, com classificação etária de 12 anos e ingressos vendidos por R$ 20,00 e R$ 10,00. O Teatro da UFF é localizado na Rua Miguel de Frias, nº 9, em Icaraí, Niterói.