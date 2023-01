Estação de BRT Via Parque é 101ª reformada pela Prefeitura do Rio - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 25/01/2023 13:24

Rio - A reforma da estação Via Parque do BRT, na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste, foi finalizada na noite da última terça-feira (24) pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos do Rio (Mobi-Rio), empresa municipal que opera o sistema. O local havia sido fechado para obras na sexta-feira (20).

Segundo a concessionária, a revitalização seguiu os padrões adotados nas demais estações, com portas de vidro substituídas por chapas de aço vazadas, fiação embutida, além da instalação de portas com trava automática e mecanismos blindados.

Na reforma, também foram executados os serviços de pintura interna e externa, colocação de novas instalações elétricas e reforço na iluminação.