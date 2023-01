Novos modelos do BRT circularão nas linhas 22 (Alvorada x Jardim Oceânico) e 50 (Centro Olímpico x Jardim Ocêanico) - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 06/01/2023 17:44

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, na manhã desta sexta-feira (6), a entrega de 40 ônibus do sistema BRT. O prefeito Eduardo Paes e a secretária de Transportes, Maína Celidonio, estiveram no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, para apresentar os novos modelos.

"Temos que celebrar porque, agora, vamos entrar em uma rotina positiva, em que os ônibus estão chegando. Hoje, são mais 40 ônibus aqui neste trecho que vai do Jardim Oceânico, onde tem o metrô, até o Terminal Alvorada. Daqui a dois meses, chegam mais 110 ônibus para circular na Transcarioca. Daqui para a frente, só teremos melhorias no BRT: reforma de estações, melhora do pavimento da Transoeste e ônibus novos", disse Paes.

Os novos articulados, que fazem parte do projeto de requalificação do BRT, estão em funcionamento entre os terminais Alvorada, Centro Olímpico e a estação Jardim Oceânico. No fim de 2022, outros 36 ônibus começaram a circular na Transolímpica. Com isso, a frota conta com 76 veículos.

Dos 40 ônibus entregues nesta sexta, metade será utilizada na linha 22 (Alvorada x Jardim Oceânico) e os outros 20, do modelo padron, servirão à linha 50 (Centro Olímpico x Jardim Oceânico). Ao todo, 17 estações serão atendidas pelos veículos.

De acordo com a Prefeitura do Rio, outros 485 novos ônibus ainda serão entregues. Assim como foi feito na Transolímpica, os antigos articulados serão remanejados para os corredores Transoeste e Transcarioca até a chegada do restante da frota.

A previsão é de que a operação dos novos veículos no corredor Transcarioca comece em março. Já a circulação em toda a extensão da Transoeste está prevista para início de 2024 por causa das obras de repavimentação na pista. Na Transbrasil, parte da operação começa a partir do segundo semestre deste ano.

"Estamos avançando nesta etapa de requalificação do Sistema BRT. Começamos com os ônibus novos na Transolímpica e agora com dois serviços que atendem os três corredores, principalmente esta parte dos terminais Alvorada e Jardim Oceânico. Vamos colocar agora mais 20 ônibus rodando e, em março, teremos a reinauguração da Transcarioca com mais 110 ônibus", explicou Maína Celidonio.

Novos ônibus

Os articulados entregues nesta sexta-feira são da multinacional brasileira Marcopolo, com chassis da fabricante Volvo e têm capacidade para 91 passageiros. Já os modelos de ônibus padron possuem carroceria da Caio, com chassis da Volkswagen capacidade para 91 passageiros.

"Esse é mais um passo que a Prefeitura está dando na requalificação do sistema BRT, para trazer a dignidade e o respeito que a população carioca merece", afirmou a diretora presidente da Mobi-Rio, Claudia Secin.

Os 40 novos veículos contam com o sistema de próxima parada que indica sobre as próximas estações por meio de dispositivos audiovisuais. Além disso, as portas são reforçadas, há ar-condicionado, aviso sonoro de fechamento das portas de embarque e desembarque, sistema que impede o movimento dos ônibus enquanto as portas estiverem abertas, rampas de acessibilidade e tomadas USB nos assentos.

Os novos modelos também são equipados com circuito fechado de TV, que permite ao motorista visualizar as imagens das câmeras internas do veículo. A cabine do condutor é segregada e possui botão de pânico, cálculo para vazão de ar-condicionado, sistema de comunicação aos passageiros com microfone instalado, câmera de marcha à ré e sistema de iluminação.

Uma novidade dos modelos padron é o piso elevado, adaptado à plataforma do BRT. Além de duas portas para embarque e desembarque de passageiros, também há outras duas portas de emergência no lado direito do veículo.

Proteja o BRT

O prefeito Eduardo Paes fez um apelo nas redes sociais para que a população cuide dos ônibus do BRT. Com isso, ele anunciou a campanha Proteja o BRT, que já conta com perfis no Twitter, Instagram e Facebook. Na página, serão publicadas imagens de vandalismo no BRT.

"Estamos insistindo para que as pessoas entendam que isso aqui foi comprado com o dinheiro delas. Por isso, estamos lançando uma campanha nas redes sociais: Proteja o BRT. Quem vir alguém pichando, rasgando o banco ou danificando o BRT, deve filmar e mandar para esses perfis, que nós vamos expor essas pessoas que não respeitam o bem público", informou o prefeito.