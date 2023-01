Stephany segue em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha - Reprodução

Stephany segue em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na PenhaReprodução

Publicado 06/01/2023 20:03

Stephany Ferreira do Carmo, de 25 anos, Rio - A jovem, de 25 anos, esfaqueada no pescoço durante o Réveillon deste ano , está há cinco dias internada em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime é o namorado da vítima, Adriano Quirino da Silva, de 31 anos, preso desde terça-feira (3).

Segundo o pai de Stephany, Ronaldo do Carmo, a moça precisou fazer uma traqueostomia por conta de uma insuficiência respiratória causada pelas agressões, nesta sexta-feira (6). "Estou indo hoje de noite visitar ela para saber como está a recuperação, mas ela segue em estado grave", diz. A mulher continua internada no CTI do hospital lutando para viver.

Ainda de acordo com Ronaldo, houve uma briga entre os dois na madrugada de sábado (31) para domingo (1) e eles foram para casa, na Cidade Alta, Zona Norte do Rio. Logo depois, Stephany foi para o banheiro tomar banho e Adriano a teria agredido covardemente com uma faca. Ela teve cortes na garganta e no rosto. Após o crime, Adriano fugiu e Stephany saiu de casa com uma toalha amarrada no pescoço para pedir socorro. Ela andou por 300 metros até conseguir ajuda de um taxista na rua.

Antonio Roberto Lima, pai do filho de Stephany, de sete anos, conta que a criança não presenciou as agressões, mas viu a mãe ensanguentada na rua. "Ele estava na praça, próximo à casa, e viu a mãe dele na rua ferida. Ele na hora falou "é minha mãe". Ele é muito esperto e ficou com a imagem na cabeça. A gente diz pra ele que a mãe sofreu um acidente de moto para tentar proteger ele", diz.

O pai da criança conta que visitou a ex-companheira na quarta-feira (4) e que ela o reconheceu e reagiu bem, mas logo depois a jovem precisou ser entubada novamente pois não respondeu bem à manobra.



Um vídeo, divulgado pela família de Stephany, mostra a quantidade de sangue no chão da sala, corredor e principalmente no banheiro e dentro do box, onde a moça foi golpeada com a faca. Atenção, imagens fortes. Veja o vídeo:

O caso segue em investigação na 38ª DP (Brás de Pina).