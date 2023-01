"Proteja o BRT" quer engajar população carioca na luta contra o vandalismo - Vanessa Ataliba / Agência O Dia

"Proteja o BRT" quer engajar população carioca na luta contra o vandalismoVanessa Ataliba / Agência O Dia

Publicado 06/01/2023 17:53 | Atualizado 06/01/2023 20:05





O "Proteja o BRT" está ativo em três redes sociais: no Rio – O prefeito do Rio Eduardo Paes divulgou em suas redes sociais, no início da tarde desta sexta-feira (6), o perfil "Proteja o BRT". A ideia é que os cariocas tenham consciência dos articulados enquanto bem público e engajem na luta contra o vandalismo praticado - infelizmente, com frequência -, registrando os casos e encaminhado fotos e vídeos para o perfil, que se compromete a expor os vândalos. "Vamos tornar famosos aqueles que destroem o BRT", escreveu Paes em uma postagem. Segundo a prefeitura, Paes vai administrar o perfil e os flagrantes serão enviados para a polícia sempre que os criminosos forem expostos.O "Proteja o BRT" está ativo em três redes sociais: no Facebook , no Instagram e no Twitter . "Estamos insistindo para que as pessoas entendam que isso aqui foi comprado com o dinheiro delas. Por isso, estamos lançando uma campanha nas redes sociais: Proteja o BRT. Quem vir alguém pichando, rasgando o banco ou danificando o BRT, deve filmar e mandar para esses perfis, que nós vamos expor essas pessoas que não respeitam o bem público", afirmou Paes durante a entrega de 40 novos ônibus do sistema.

VAMOS TORNAR FAMOSOS aqueles que destroem o BRT. Qdo você ver alguém destruindo esse patrimônio público comprado com seu dinheiro, dá um jeito de tirar uma foto ou fazer um filme e manda pelo DM do perfil @protejaobrt . que a gente vai publicar lá a foto colorida 1/2 pic.twitter.com/KyfqyGaOoF — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 6, 2023 Esta não é a primeira manifestação do prefeito nas redes quando o assunto é vandalismo contra os veículos. Na quinta-feira (5), Paes publicou um vídeo de câmeras de segurança que mostram um homem descendo do BRT e quebrando o retrovisor do veículo com um alicate. O caso aconteceu no Terminal Alvorada, na Zona Oeste. Revoltado, o Esta não é a primeira manifestação do prefeito nas redes quando o assunto é vandalismo contra os veículos. Na quinta-feira (5), Paes publicou um vídeo de câmeras de segurança que mostram um homem descendo do BRT e quebrando o retrovisor do veículo com um alicate. O caso aconteceu no Terminal Alvorada, na Zona Oeste. Revoltado, o prefeito chamou o vândalo de "imbecil" : "mais um imbecil destruindo nosso patrimônio", criticou.

Câmeras de segurança flagram homem quebrando retrovisor de BRT com alicate, na noite desta terça-feira (3), no Terminal Alvorada.#ODia



Crédito: Reprodução / Mobi-Rio pic.twitter.com/ccrUvuio6p — Jornal O Dia (@jornalodia) January 5, 2023

No fim do ano passado, no dia 21 de dezembro, No fim do ano passado, no dia 21 de dezembro, quase uma semana depois dos novos ônibus começarem a circular , o prefeito fez outra reclamação em suas redes. Dessa vez, foi publicada uma foto de um banco sujo e com lixo salpicado a sua volta de um BRT da linha 51, que faz o trajeto Vila Militar x Recreio. "Ou nós cariocas tomamos jeito ou não há prefeitura e arrecadação que deem conta de tanto desrespeito", advertiu Paes.

fotogaleria

Vandalismo