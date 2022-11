Ação de suspeitos foi flagrada por câmeras de segurança das estações - Divulgação

Publicado 18/11/2022 14:41 | Atualizado 18/11/2022 15:21

Rio - Quatro homens foram presos por furtar material e depredar estações do BRT nas zonas Oeste e Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira (18). De acordo com o comando do programa BRT Presente, os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança retirando peças de alumínio dos terminais Novo Leblon e Rio 2, na Barra da Tijuca, e também em Vaz Lobo.

Os primeiros dois suspeitos foram presos enquanto tentavam fugir com o material furtado dentro de um ônibus, em direção ao Terminal Alvorada. Durante a abordagem, os agentes encontraram com eles os perfis de alumínio retirados das paredes da estação. Os dois foram conduzidos à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado.

Ainda durante a madrugada, outro flagrante de furto de pedaços de alumínio levou os agentes até a estação Rio 2, em Jacarepaguá. O suspeito também foi flagrado pelas câmeras de segurança da estação. As imagens mostram a atuação do homem, que parece não se incomodar com as luzes acesas e presença da câmera na estação.



Pouco mais tarde, o último suspeito foi flagrado pelas câmeras retirando o mesmo material na estação de Vaz Lobo. A ocorrência foi encaminhada para a 29ª DP (Madureira).



"Essa madrugada conseguimos realizar a prisão de quatro indivíduos por furtos de materiais em três estações do BRT. Elas só foram possíveis graças à integração entre os agentes do programa BRT Seguro e Centro de Controle e Monitoramento da Mobi-Rio. Essas equipes funcionam 24 horas por dia e auxilia muito na agilidade e na troca de informação, justamente porque permite a prisão dos criminosos e a recuperação do material furtado", destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.