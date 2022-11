Operação aconteceu na Região Norte do Rio e no sul do estado do Espírito Santo - Reprodução

Publicado 18/11/2022 15:11 | Atualizado 18/11/2022 15:39

Rio - Agentes da 146ª DP (Guarus), em conjunto com agentes da 123ª DP (Macaé), realizaram, nesta quinta-feira (17), a Operação Terminus. Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos 46 mandados de prisão para combater os fluxos de fornecimento de drogas no norte do estado. A ação contou com o apoio do Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a instituição, os agentes identificaram o fluxograma da organização criminosa que dominava o comércio de entorpecentes em determinadas áreas do município de Campos dos Goytacazes. Ainda segundo os policiais, o bando vendia drogas para traficantes em cidades do Norte do Rio de Janeiro e no Sul do estado do Espírito Santo.

Os policiais realizaram diligências em endereços na capital do Rio e nas cidades de Niterói, Campos, Bom Jesus do Itabapoana, Bom Jardim e dos municípios capixabas de Apiacá, Bom Jesus do Norte e Mimoso do Sul. A operação terminou com a apreensão de grande quantidade de drogas, duas armas de fogo e R$ 126 mil.