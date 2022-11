Acidente bloqueou os dois sentidos da via que conecta Zona Sul à Barra da Tijuca - Reprodução de vídeo

Acidente bloqueou os dois sentidos da via que conecta Zona Sul à Barra da TijucaReprodução de vídeo

Publicado 18/11/2022 14:12 | Atualizado 18/11/2022 15:31

Rio - A Avenida Niemeyer ficou fechada, no início da tarde desta sexta-feira (18), após um acidente envolvendo três carros bloquear os dois sentidos da via. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, a colisão aconteceu por volta das 10h30, na altura da chegada à São Conrado. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Por conta do acidente, a via permaneceu bloqueada por cerca de 40 minutos. Em seguida, os agentes de trânsito da CET-Rio orientaram um esquema de siga e pare. A liberação só ocorreu por volta das 13h.

Relatos preliminares dão conta de que uma das motoristas envolvidas no acidente estaria com sinais de embriaguez. No entanto, a polícia ainda não confirmou a informação.





Motorista, siga pela Estrada Lagoa-Barra. #CORInforma pic.twitter.com/mPVnTRECrP AV. NIEMEYER SEGUE FECHADA‼ Acidente com três carros bloqueia a via, na altura de São Conrado.Motorista, siga pela Estrada Lagoa-Barra. #viasexpressas #CORRio

— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 18, 2022

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Grupamento da Gávea foi acionado para o local por volta das 10h30. No local, os agentes fizeram o atendimento de quatro pessoas com ferimentos leves e removeram para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio.