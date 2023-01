David Miranda está internado desde o dia 6 de agosto - Reprodução

David Miranda está internado desde o dia 6 de agostoReprodução

Publicado 06/01/2023 18:26

Rio - O jornalista Glenn Greenwald usou as suas redes sociais nesta sexta-feira (6) para publicar uma atualização sobre o estado de saúde do seu marido, o ex-deputado federal David Miranda (PDT), que completou cinco meses internado devido a infecções em diversos órgãos de seu corpo.

Segundo Greenwald, o ex-deputado continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, mas vem apresentando evoluções nas últimas semanas.

"O fato de ainda estar na UTI, claro, sinaliza que ainda não se recuperou de sua gravíssima doença. Mas a boa notícia é que ele mostrou melhorias muito significativas nas últimas três semanas, a ponto de todos os médicos dizerem que ele está em seu melhor, mais forte e saudável estado desde que foi hospitalizado em 6 de agosto, 2022", publicou.

O jornalista ressaltou que está consciente de não comemorar prematuramente porque Miranda continua em uma "zona de perigo". Nos últimos meses, houve diversas complicações que atrasavam a melhora do ex- deputado. Apesar disso, Greenwald continua esperançoso na recuperação do marido.

"Não há dúvidas de que ele se tornou mais forte e melhor nas últimas semanas. Ele está mais acordado, alerta, comunicativo e lúcido do que nunca. Ele finalmente está sendo alimentado da melhor maneira possível, permitindo que seu corpo receba toda a quantidade de proteínas, nutrientes e outros ingredientes necessários para torná-lo mais forte e mais capaz de superar quaisquer novas complicações", completou.

David Miranda está internado desde agosto de 2022 para tratar de uma infecção gastrointestinal que virou uma sepse, ou seja, uma infecção em diversos órgãos como pâncreas, rins, fígado e pulmões. Ele e Greenwald são há 14 anos e possuem dois filhos.