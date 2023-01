Professor de surfe foi preso por policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), nesta sexta-feira (6) - Divulgação

Professor de surfe foi preso por policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca), nesta sexta-feira (6)Divulgação

Publicado 06/01/2023 17:29

Rio - Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (6), um instrutor de surfe suspeito de ter abusado sexualmente de uma aluna de 10 anos durante uma aula particular, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De acordo com os agentes, a mãe da vítima compareceu à delegacia e relatou que, após o crime, o professor teria entrada em contato com ela, perguntando sobre o interesse de uma nova aula, e que iria encontrar sua filha junto à portaria do prédio, na Zona Oeste do Rio.



Pais de menina de 10 anos filmaram professor de surfe durante aula na Barra da Tijuca Reprodução/RJTV1

Em depoimento, a vítima contou que durante a aula o professor a orientou a permanecer de bruços na prancha de surfe e a ensinou alguns movimentos para que pudesse entrar na onda e surfasse. A menor ficou extremamente desconfortável porque ele teria tocado suas partes íntimas. A menina pediu que ele parasse, mas como o instrutor persistiu. A menor, então, começou a chorar e disse que estava passando mal. Ao retornar para perto de sua mãe, ela contou o ocorrido.



Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil determinou que uma equipe desse início às diligências para localizar o homem, que recebeu voz de prisão. Ao ser questionado pelos policiais, o acusado confirmou ter tocado nas partes íntimas da menor.

A menina fez exame de corpo de delito e o laudo do Instituto Médico Legal (IML) identificou "vestígios de ato libidinoso da conjunção carnal". Após os procedimentos de praxe, o professor foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.