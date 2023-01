Polícia Civil prende mulheres suspeitas de matar guia turístico no Centro do Rio - Divulgação

Polícia Civil prende mulheres suspeitas de matar guia turístico no Centro do RioDivulgação

Publicado 06/01/2023 17:15 | Atualizado 06/01/2023 18:10

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, na tarde desta sexta-feira (6), duas mulheres suspeitas de roubar e matar um guia turístico no Centro do Rio . As presas estavam foragidas e foram localizadas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e levadas à DHC. A informação foi confirmada pelo delegado titular da DRE, Marcus Vinícius Amin.

O crime contra Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, de 31 anos, aconteceu na madrugada da última quarta-feira (4), quando ele voltava do trabalho, por volta das 2h. A Polícia Civil conseguiu imagens de câmeras de segurança da região que mostram o momento do latrocínio. Duas mulheres se aproximam da vítima em uma motocicleta e levam sua bolsa e pertences que ele tinha no bolso. O guia turístico tenta reagir e acaba sendo atingido por golpes de faca por uma delas.Apesar de ferida, a vítima consegue recuperar seus bens e sai andando do local. Ele acabou morrendo pouco depois. O simulacro de arma e uma faca utilizados na ação foram apreendidos e enviados para perícia. Informações obtidas pelos agentes da DHC, durante diligências e depoimentos, dão conta de que as mulheres insinuaram para outras pessoas que se aproximaram que a vítima seria um criminoso e que havia agredido as duas.