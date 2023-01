Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furto de Automóveis (DRFA) e do 9º BPM (Rocha Miranda) - Divulgação

Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furto de Automóveis (DRFA) e do 9º BPM (Rocha Miranda)Divulgação

Publicado 06/01/2023 17:07 | Atualizado 06/01/2023 17:10

Rio – Em ação conjunta para reprimir roubos de veículos, a Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (6), dois homens especializados neste tipo de roubo, em Rocha Miranda, na Zona Norte. Os suspeitos foram identificados como Juan Guilherme Santos da Silva e Rafael Colombo Felisberto de Souza, moradores da Pavuna.



De acordo com agentes da Delegacia de Roubos e Furto de Automóveis (DRFA) e do 9º BPM (Rocha Miranda), os policiais monitoravam as ações dos homens quando perceberam o veículo em atitude suspeita, realizando abordagem em seguida.



Com a prisão de Juan e Guilherme, a polícia descobriu que os suspeitos trabalhavam em grupo. Pouco antes de serem abordados, dois comparsas, que estavam em outro carro e portavam arma de fogo, fugiram.



Os roubos de veículos aconteceram nos bairros da Pavuna, Maria da Graças, Rocha Miranda e no Recreio, na Zona Oeste.



Juan estava com mandado de prisão em aberto por roubo na Pavuna. Ele responde por associação para o tráfico, 14 roubos, 12 deles de veículos e ameaça. Já Rafael responde por associação criminosa, dois roubos, roubo no interior de coletivo e roubo de veículo. Eles foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante por associação criminosa.

A DRFA coloca-se à disposição da população através do telefone (21) 2582-7147 para denúncias. Todas as informações são sigilosas.