Moradora e família conseguiram sair do local antes de enxurrada derrubar paredes na favela da Igrejinha, no Largo da Batalha - Reprodução de vídeo

Moradora e família conseguiram sair do local antes de enxurrada derrubar paredes na favela da Igrejinha, no Largo da BatalhaReprodução de vídeo

Publicado 06/01/2023 15:02

Rio - A chuva que cai, desde a tarde de quinta-feira (5), em Niterói, Região Metropolitana do Rio, pode ter causado o desabamento de uma casa na comunidade da Igrejinha, no bairro Largo da Batalha, no início da manhã desta sexta-feira (6). Segundo relato de vizinhos, um casal e três filhos estavam no imóvel no momento da enxurrada, às 5h, mas conseguiram sair sem ferimentos.

"Aqui nunca aconteceu nada desse tipo. A chuva veio nessa sexta-feira e de uma hora para outra levou essa casa por completo. Está tudo no chão. Até agora ninguém veio para ajudar essa família", disse William Pereira, vizinho da casa, ainda no fim da manhã desta sexta-feira.

Uma das moradoras do imóvel é Valdinete da Silva, de 48 anos. Em vídeo compartilhado nas redes, ela reclama da falta de assistência por parte da Defesa Civil de Niterói.

"Perdi minha casa gente. Perdi minhas coisas, perdi tudo. O que vou fazer da minha vida? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Cadê minha casa? Ninguém veio ajudar a gente ainda", comentou a moradora, que está acolhida na casa de vizinhos.

A Defesa Civil de Niterói informou, no início da tarde, que equipes do órgão atuam na localidade. Não há, até o momento, nenhum registro de feridos no desabamento.

Ainda segundo o órgão, a cidade encontra-se em estágio de atenção desde a tarde de quarta-feira (4), devido a aproximação de uma frente fria que trouxe núcleos de chuva forte para município. Em 24 horas, choveu cerca de 75% do esperado para todo o mês de janeiro.

"Até o momento, nenhuma sirene precisou ser acionada e não houve registros de feridos. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199 ou 2620-0199", alertou.

Previsão do tempo

De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, núcleos de chuva fraca atuam na cidade de Niterói neste momento. Por isso, permanece a previsão de chuva fraca a moderada ao longo desta sexta-feira.