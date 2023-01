A prisão foi realizada por policias civis da 119ª DP (Rio Bonito) - Arquivo / Agência O Dia

Rio - Uma mulher, identificada como Jhenifer de Castro Ferreira, suspeita de participar de uma quadrilha que invadiu uma pousada em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, na madrugada de quarta-feira (4) e manteve um casal refém, foi presa no final da tarde desta quinta-feira (5) em Rio Bonito, na Região Metropolitana.

Ela foi autuada por crimes de extorsão qualificada pela restrição de liberdade das vítimas e associação criminosa qualificada. Ambos são considerados crimes hediondos pela Polícia Civil. De acordo com as investigações, a quadrilha que Jhenifer faria parte roubaram bens que estavam no quarto do casal como joias e cartões de crédito, e sequestraram as vítimas, colocando-as em um carro e seguindo para Rio Bonito, onde as mantiveram em diversos cativeiros.

Agentes da 119ª DP (Rio Bonito) descobriram que o grupo recebia informações, via rádio, sobre a movimentação de viaturas policiais. Por isso, eles trocavam várias vezes de imóvel.

Segundo a Civil, as vítimas ficaram cerca de 13 horas em poder dos assaltantes e, durante este período, eram coagidas a fazer transferências via PIX para duas contas correntes distintas. Os autores também utilizaram os cartões de crédito das vítimas, inclusive para comprar carne, sob a justificativa de que fariam um churrasco.

A investigação conseguiu identificar que um dos integrantes conversava ao telefone com Jhenifer, que teria recebido, em sua conta bancária, a quantia de R$ 10 mil. Estima-se que o prejuízo total seja superior a R$ 50 mil.



Os investigadores ressaltam que todos os envolvidos no crime pertencem ao tráfico de drogas de Rio Bonito, mas teriam fugido da comunidade onde atuam. A Civil garantiu que a investigação segue em andamento para localizá-los e prendê-los.