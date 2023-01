Animal foi encontrado por moradora do bairro - Divulgação

Rio – O cachorro que tinha sido abandonado na terça-feira (24), em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, foi encontrado e resgatado nesta quinta-feira (26), ainda no bairro. O caso repercutiu pelas redes sociais após um casal ter filmado o animal correndo atrás do carro de seu tutor

De acordo com o vereador Luiz Ramos Filho (PMN), ele foi achado durante a madrugada por Beatriz Casini, uma moradora da região que conseguiu contê-lo a muito custo. "Levamos (uma) hora para conseguir acalmá-lo. Corria de um lado para o outro. Aos pouquinhos fui me aproximando, dei ração e o levamos para um local seguro, porque poderia acabar atropelado", contou ela, que estava acompanhada pelos pais e por um vizinho no momento do resgate.

O cachorro foi entregue ao vereador, que irá encaminhá-lo a um lar temporário onde será castrado, tratado e vacinado, e então disponibilizado para adoção. Antes disso, no entanto, ele será levado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), onde passará por perícia.

"É preciso lembrar que abandonar animal é crime com pena de detenção entre dois e cinco anos ... As pessoas precisam parar com isso, está aumentando muito a quantidade de abandonos. As protetoras não aguentam mais resgatar animais, as ONGs estão lotadas ... É muito bicho sendo jogado (fora), sendo descartado. Agora nas férias aumentou muito. As pessoas querem viajar, acham que o bicho é um objeto, param o carro, abandonam, e saem correndo. Graças a Deus nesse caso alguém filmou”, disse o vereador, que também é presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio.

A Polícia Civil identificou nesta quinta-feira o motorista responsável pelo abandono do cachorro. Segundo o delegado Wellington Vieira, titular da DPMA, o homem foi convocado a comparecer na unidade para responder perguntas.

Relembre o caso

Um vídeo gravado por um casal em uma motocicleta, na noite desta terça-feira, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, mostra o cachorro correndo atrás do carro do tutor, que o teria abandonado momentos antes.

Nas imagens, feitas com o intuito de identificar a placa do carro, é possível ver o animal correndo na pista, próximo ao acostamento, atrás do veículo branco, da marca Ford/Ka SE. Em um dos momentos, o cachorro precisou desviar de uma bicicleta. Em outros, segue no meio da rua devido aos carros estacionados ao longo da faixa, correndo o risco de ser atropelado. O tutor não dá sinais de arrependimento e continua seu caminho normalmente.

O registro chegou ao vereador, que acionou a polícia e lamentou a cena, afirmando receber em média 300 denúncias por mês em seu gabinete.