Idosa resgatada por trabalho escravo está sob cuidados da Prefeitura do RioReprodução/TV Globo

Publicado 26/01/2023 17:59 | Atualizado 26/01/2023 20:04

Rio – A idosa que viveu 72 anos trabalhando como empregada doméstica em condições análogas à escravidão ganhou na Justiça do Trabalho do Rio o direito de receber uma pensão mensal no valor de apenas um salário mínimo. A última informação é do Portal 'G1'. A mulher de 84 anos não teve o nome revelado para preservar a sua identidade.

A trabalhadora também foi reinserida na família dela, em Vassouras, no Centro-Sul do estado.

A idosa foi resgatada em 15 de março de 2022 e ficou cinco meses sob os cuidados do Centro de Recepção de Idosos, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Este é o caso mais antigo de exploração registrado no Brasil. A senhora trabalhou para a mesma família desde os 12 anos de idade, passando por três gerações, e não recebia salário, não tinha direito a férias e dormiu por todos esses anos em um sofá. Além disso, o cartão e a senha da aposentadoria dela estavam com o dono da casa. Foi uma denúncia que levou o Ministério do Trabalho até a residência, na Zona Norte do Rio.