Força-tarefa do Detran.RJ, Detro, Polícia Militar e Polícia Civil reprime a circulação de motos sem placas e de veículos irregulares - Divulgação / Detran.RJ

Publicado 26/01/2023 18:50

Rio - A força-tarefa que reúne agentes do Detran.RJ, do Detro, policiais militares e policiais civis para reprimir a circulação de motos sem placas e de veículos irregulares registra números expressivos: 58.916 abordagens, 40.887 autuações, 971 operações realizadas, 7.846 motos rebocadas e 211 CNHs recolhidas por motivos diversos, por estarem vencidas, cassadas, suspensas ou com o motociclista sem capacete, por exemplo.

As cinco principais infrações registradas nas operações de fiscalização de veículos irregulares são: licenciamento atrasado do veículo; conduzir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir; veículo com sistema de iluminação ou placas adulteradas; veículo em mau estado de conservação e dirigir sem o cinto de segurança (no caso de carros).

As operações de fiscalização acontecem todos os dias da semana, de segunda-feira a domingo, nos turnos da manhã, da tarde e da noite. Os locais são determinados seguindo um planejamento estratégico, escolhidos conforme denúncias que chegam à ouvidoria do Detran.RJ e por estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP), que identificaram um grande número de ocorrências praticadas por pessoas que se deslocavam em motocicletas, sem placas, para cometer delitos.

Sobre as operações:

Diariamente, são mobilizados cerca de 20 agentes do Detran.RJ, Polícia Militar, Polícia Civil e Detro, em cada uma das operações diárias, que continuarão nos próximos dias. Para dar mais transparência aos procedimentos, os policiais militares também atuam com câmeras portáteis. Além de garantir a segurança da operação, os PMs fazem revistas à procura de armas e drogas. Já os policiais civis estão, também, em busca de condutores com mandado de prisão em aberto.

Os agentes do Detran atuam na fiscalização de trânsito, aplicando multas e demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O Detro, por sua vez, está disponibilizando os reboques que irão transportar os veículos apreendidos para dois pátios, localizados nos bairros Engenho da Rainha, na Zona Norte, e Vargem Grande, na Zona Oeste. Os agentes do Detro também estão reprimindo o transporte clandestino durante as operações.