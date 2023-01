Assine Entrar

Rio – Policiais da Divisão de Recapturas (Recap), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam, na tarde desta quinta-feira (26), Jhonatan Amaral Vitor, vulgo 'Cara Metade', de 29 anos. Ele é o principal suspeito de envolvimento na morte de Maria Clara de Oliveira Martins, de 13 anos, no dia primeiro de janeiro de 2023. A captura foi feita na Rua Gastão Reis, Parque Felicidade, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e contou com o apoio da 29ª DP (Madureira). De acordo com testemunhas, Maria Clara teria sido empurrada após discussão com o suposto envolvido no crime e bateu com a cabeça no meio-fio em um baile funk de réveillon, na Vila Operária, também em Duque de Caxias. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, mas não resistiu ao ferimento. À época, o fato foi comunicado pela unidade de saúde à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que assumiu a investigação. Jhonatan estava na condição de evadido do Sistema Penitenciário desde outubro de 2021 e tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de evasão. O suspeito não resistiu à prisão e foi levado para a sede da 29ª DP (Madureira). Ele será encaminhado a uma unidade prisional da Seap, onde ficará à disposição da Justiça, a fim de cumprir o restante da pena imposta pelo Judiciário. Denuncie a localização de foragidos da Justiça ao Disque Denúncia. O anonimato é garantido.Central de atendimento: (21) 2253 1177 ou 0300 253 1177WhatsApp: (21) 99973 1177Aplicativo: Disque Denúncia RJ