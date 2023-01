Atividades acontecerão nesta sexta-feira (27) - Divulgação

Publicado 26/01/2023 18:13

Rio – O Programa Cidade Integrada, uma iniciativa do Governo do Estado, levará, nesta sexta-feira (27), atividades culturais e físicas, além de serviços e oportunidades de cursos, para os moradores de comunidades das Zonas Norte e Oeste: Manguinhos, Jacarezinho e Muzema. Locais que ainda receberão o programa também poderão aproveitar uma programação recheada. É o caso das comunidades Cesarão, na Zona Oeste, Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, ambas na Zona Sul.



A diversão começa cedo no Jacarezinho, a partir das 9h, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ) da região, onde um aulão de ginástica espera moradores de todas as idades. Também ficará disponível o acesso a um balcão de cursos de qualificação, gratuitos, oferecidos pela Firjan. Durante todo o evento, haverá isenção de documentação (certidão de nascimento, de casamento, óbito e RG) e o Detran estará presente realizando agendamento para a retirada de identidades. O dia contará ainda com serviços de proteção e promoção às mulheres vítimas de violência.

Durante a tarde, os pequenos poderão assistir a filmes no Cine Jacarezinho, que fica dentro do CRJ. A primeira sessão começa às 14h com o filme “Viva! A vida é uma festa”. Às 16h e às 18h, o longa da vez será “Wifi Ralph: quebrando a internet”.Em Manguinhos, as atividades ficarão concentradas no Complexo Esportivo do Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila. No local, será ministrado um aulão de hidroginásticas em dois horários, às 9h e às 11h. Também haverá serviços de retirada de documentos e balcão de empregos, das 9h às 13h.Do mesmo local, bem cedo, às 8h30, partirão as crianças que estão participando da colônia de Férias do Passaporte Cultural e do projeto de reforço escolar da Casa do Saber, de Manguinhos, em direção ao Parque Natural Municipal Chico Mendes, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste.Na Muzema, os alunos dos cursos oferecidos pela Firjan farão um passeio na Quinta da Boa Vista, na Zona Sul. Na parte da tarde, das 12h às 17h, os estudantes poderão fazer atividades ao ar livre, além de praticar esportes e participar de um piquenique.Na expectativa do Programa Cidade Integrada, as comunidades que ainda o receberão, como Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul, e Cesarão, na Zona Oeste, também poderão aproveitar uma programação cultural nesta sexta-feira e no sábado (28).Será montado um telão na Quadra da Escola de Samba Alegria da Zona Sul, onde a Funarj, através do projeto Cine Tela, exibirá o filme “Pets: a vida secreta dos bichos”, às 18h, que poderá ser aproveitado por toda as idades.No sábado (28), crianças e adolescentes da comunidade Cesarão, em Santa Cruz, farão um passeio ao Parque Natural Municipal Chico Mendes, no Recreio dos Bandeirantes. Às 14h, um outro grupo irá para o Centro Cultural Imperator, no Méier, na Zona Norte, para assistir ao espetáculo Pinóquio.