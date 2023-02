Agentes da 152ª DP (Duas Barras) prenderam Marcio na manhã desta quinta-feira (9) - Divulgação

Publicado 09/02/2023 14:19

Rio – Agentes da 152ª DP (Duas Barras) prenderam, nesta quinta-feira (9), no município de Cordeiro, Região Serrana do Rio, um homem que há mais de duas décadas era procurado por assassinato. Segundo a Polícia Civil, Marcio Pereira de Magalhães, de 43 anos, cometeu o homicídio em 1998, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, tendo atirado múltiplas vezes na vítima.

Na época, ele foi denunciado pelo Ministério Público e era réu em um processo no Tribunal do Júri de São Gonçalo, mas jamais foi preso. Em 2021, a Justiça expediu um novo mandado de prisão, que deveria ser cumprido até 2041.

Após investigações, a polícia descobriu que, em diversas ocasiões, Marcio teria visitado sua atual namorada em Cordeiro. Com base em um trabalho de monitoramento, no início da manhã desta quinta-feira, duas equipes da 152ª DP foram simultaneamente a dois endereços e prenderam o suspeito.

Segundo o delegado titular da 152ª DP, Diogo Schettini, prisões como essa são fundamentais para diminuir a sensação de impunidade da população.

"Não importa o tempo decorrido, a polícia não esquece. E jamais deixará de buscar foragidos que cometem crimes desta gravidade", disse ele.