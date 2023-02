Isabel Cristina de Souza Borges, 38, e Fábio Dantas Soares, de 46 anos, estão desaparecidos - Reprodução

Publicado 09/02/2023 11:30 | Atualizado 09/02/2023 11:31

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares fazem buscas superficiais e subaquáticas com embarcações e sonar, além de monitoramento aéreo. As equipes trabalham com botes nas proximidades da Ponte Rio-Niterói, com lancha nas Ilhas de Paquetá e Brocoió, com drone na orla de Niterói e com helicóptero para o monitoramento mais amplo de toda a Baía de Guanabara. Na noite desta quarta-feira (8) e durante a madrugada de hoje, foi feito o monitoramento terrestre da orla e de costões, por meio de viaturas que percorrem a enseada.

O acidente é investigado pela Marinha do Brasil, que apura as causas, circunstâncias e responsabilidades do naufrágio. A 37ª DP (Ilha do Governador) também instaurou um inquérito. O primeiro a prestar depoimento, na última segunda-feira (6), foi o comandante da embarcação, Marcos Paulo da Silva, de 45 anos, que conseguiu se salvar. Outras testemunhas do naufrágio estão sendo ouvidos aos poucos, porque ainda estão abalados.

O acidente causou a morte de Juliana Gomes de Lana da Silva, 35 anos; Everson Costa de Assunção, 45 anos; Evandro José de Sena, 55 anos; Michele Bayerl de Moraes de Sena, 43 anos; Eduardo Borges da Silva Correa, 14 anos; e de Caio Gomes da Silva, de 3 anos. Um cachorro também não sobreviveu. Os corpos das vítimas foram sepultados na terça-feira (7), nos Cemitérios da Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte, e Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona Oeste.

Já os resgatados com vida são Ana Paula de Souza, 46, esposa de Everson; Marcos Paulo, 45, que era o comandante do navio e pai do adolescente Eduardo; Ana Nilda dos Santos Soares, 43, mulher de Fábio; Eric Pereira da Silva, 38, marido de Juliana e pai de Caio; Caíque Gomes da Silva, 10, e Cauã Gomes da Silva, 14, ambos filhos de Juliana e irmãos de Caio. Os passageiros eram todos amigos e dividiram os custos do passeio, que saiu da Ilha do Governador com direção à Ilha da Jurabaíba, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.