Trabalho dos bombeiros começou na tarde de domingo e seguiu ininterrupto, com revezamento durante a noite e madrugada - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 07/02/2023 10:17 | Atualizado 07/02/2023 12:01

Rio - O naufrágio de uma embarcação na Baía de Guanabara , no último domingo (5), provocou a morte de, pelo menos, seis pessoas e o desaparecimento de outras duas. O acidente aconteceu quando a traineira que o grupo de 14 pessoas estava virou, na altura da Ilha de Paquetá, por conta do mau tempo que atingiu a cidade do Rio de Janeiro. Todos os passageiros eram conhecidos, entre amigos e familiares, e seguiam da Ilha Governador para a Ilha da Jurubaíba, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Acidente matou seis pessoas e deixou outras duas desaparecidas Reprodução Na tarde de domingo, por volta das 17h, seis pessoas foram resgatadas com vida. Ana Paula de Souza, 46; Marcos Paulo da Silva Correia, 45; Ana Nilda dos Santos Soares, 43; Eric Pereira da Silva, 38; Caíque Gomes da Silva, 10; e Cauã Gomes da Silva, 14, receberam atendimento médico na Coordenação de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador e tiveram alta médica no mesmo dia.

O trabalho dos bombeiros seguiu e no fim da noite, os corpos de uma mulher e dois homens foram localizados dentro da embarcação. Já na manhã de segunda-feira (6), foram encontrados uma mulher e uma criança sem vida também na traineira, além de um homem na altura do Vão Central da Ponte Rio-Niterói.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto , no Centro, e foram identificados como sendo de Juliana Gomes de Lana da Silva, 35 anos; Everson Costa de Assunção, 45 anos; Evandro José de Sena, 55 anos; Michele Bayerl de Moraes de Sena, 43 anos; Eduardo Borges da Silva Correa, 14 anos; e de Caio Gomes da Silva, de 3 anos.

Juliana era mãe de Caio, também morto no acidente, Cauã e Caíque, além de esposa de Eric, que sobreviveram. Os corpos da mulher e do filho serão sepultados nesta terça-feira (7), no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, às 14h30 e 15h, respectivamente. Everson era tosador e, segundo familiares, morreu quando tentava salvar outros passageiros do acidente. A esposa dele, Ana Paula, foi resgatada com vida. O enterro do homem está previsto para às 14h, no mesmo local.

Juliana Gomes de Lana da Silva, 35, morreu junto com o filho de 3 anos, Caio Gomes da Silva. Marido e outros dois filhos do casal sobreviveram Reprodução/Redes Sociais

Everson Costa de Assunção, 45, era casado com a sobrevivente Ana Paula de Souza, 46 Reprodução/Redes Sociais Além deles, o casal Evandro José e Michele também não sobreviveu. A mulher chegou a publicar um vídeo do passeio em suas redes sociais, horas antes do naufrágio. Ela aparece de óculos escuros dentro do barco, mostra o mar e brinca sobre o passeio. "Olha 'aee' os humilhados sendo exaltados!!", escreveu ela. Nas imagens, o céu ainda está claro e a Baía de Guanabara calma. Os sepultamentos das vítimas acontecem às 15h30 no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência. A sexta vítima é Eduardo, filho de Marcos Paulo, comandante da traineira e sobrevivente. Até o momento, não há informações sobre o enterro do jovem.

Evandro José de Sena, 55, e Michele Bayerl de Moraes de Sena, 43, eram casados e não sobreviveram Reprodução/Redes Sociais Um cachorro também morreu no naufrágio. Nesta terça-feira, as buscas seguem com mais de 50 militares, entre guarda-vidas e mergulhadores, com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves. Os bombeiros esperam localizar Isabel Cristina de Souza Borges, 38, mãe do adolescente morto, e Fábio Dantas Soares, de 46 anos, que é casado com Ana Nilda, resgatada com vida.

Isabel Cristina de Souza Borges, 38, está desaparecida Reprodução/Redes Sociais