Agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em São Pedro da Aldeia - Divulgação/Polícia Federal

Agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em São Pedro da AldeiaDivulgação/Polícia Federal

Publicado 07/02/2023 10:58

Rio - A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) cumpriram, na manhã desta terça-feira (7), cinco mandados de busca e apreensão no município de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, contra alvos investigados pelos atos antidemocráticos que incitaram as Forças Armadas a realizarem um golpe, por meio de intervenção militar.



Os alvos dos mandados portavam armas de grosso calibre, sem registro, para conflito armado e amedrontar opositores políticos. Eles vão responder, na medida de suas participações, por associação criminosa, incitação ao crime, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porte ilegal de arma, além de outros crimes que podem surgir ao longo das investigações.



A investigação não tem relação direta com os ataques às sedes do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, ocorridos em 8 de janeiro de 2023. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal continuarão os trabalhos para apurar e identificar a amplitude do grupo, bem como o envolvimento de outras pessoas.